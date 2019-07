VIDEO/ Sute de oameni din nordul R. Moldova spun că nu au acces la propriile terenuri agricole

Peste 300 de proprietari din localitatea Drepcăuți, raionul Briceni susțin că nu au acces la terenurile agricole. Aceștia menționează că în spatele ocupării abuzive a peste 600 de hectare ar sta deputata democrată Violeta Ivanov, precum și comisarul-șef al raionului Briceni, Valentin Pleșca, și șeful Direcţiei Teritoriale Nord a Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), Ghenadie Tanas. CNA a precizat pentru ZdG că a inițiat o anchetă de serviciu în acest caz.

Oamenii afirmă că terenurile le-au fost preluate abuziv în arendă în perioada 2012-2013, iar din 2015-2016 nu au primit plată, intrând de atunci în litigiu cu un agent economic care ar avea protecție din partea exponenților Partidului Democrat din Moldova (PDM). Astfel, potrivit deputatului Alexandru Slusari, care a decis să facă public acest caz într-o conferință de presă, în luna septembrie a anului trecut a fost emisă o decizie definitivă privind dreptul acestora de a intra în posesia terenurilor, dar nici după 10 luni ei nu o pot face.

„Întreprinderea se află în stare de insolvabilitate. Există actul de separare, semnat de administratorul insolvenței. În mod normal, demult ar trebui ca persoanele să aibă acces la propriile pământuri și să le prelucreze, dar acum grâul este recoltat absolut ilegal”, a declarat vicepreședintele Legislativului, care menționează că cetățenii nu-și pot face dreptate deoarece „organele din regiune încă sunt capturate”.

Slusari precizează că va expedia astăzi demersuri către Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției, cărora le va solicita să se implice în rezolvarea acestei probleme.

„Conflictul din satul Drepcăuți a început când s-a întărit programul „Pământ”, dar culmea răbdării fărădelegilor săvârșite în adresa proprietarilor de cote de pământ și cote valorice a fost la adunarea generală a cotașilor din 15 februarie 2015, când țăranii au primit toată informația despre averea lor de la privatizare, unde au constatat că diferiți fondatori și administratori ai SRL „Drebozaci”, în diferite perioade, i-au furat, înșelat și oamenii au rămas fără nimic, dar reprezentanții SRL „Drebozaci”, în scurt timp, au devenit boieri cu JEEP-uri, castele și apartamente în Chișinău. La adunarea generală a cotașilor s-a decis că dacă SRL „Drebozaci” nu vrea să achite benevol datoria față de proprietari, atunci să fie atacată în instanța de judecată. Pornind pe calea juridică, țăranii au început a primi hotărâri pozitive în favoarea lor, iar reprezentanții SRL-ului au contractat o armată de avocați și au început a tergiversa toate procesele. Ba mai mult, au început să se răzbune pe țărani, dându-i în judecată pe declarații false și primind hotărâri de sechestru, prin care au arestat gospodăriile, casele de locuit, conturile bancare și pensiile proprietarilor. Nu au achitat nici plata de arendă pentru perioada 2015-2016, s-au folosit de pământurile oamenilor și au furat noaptea de pe dealuri recolta. Procesele de judecată continuă timp de cinci ani, perioadă în care s-au înregistrat următoarele succese ale țăranilor în insanța de judecată: rezilierea contractelor de arendă a terenurilor agricole, evacuarea forțată și încasarea de la SRL „Drebozaci” a prejudiciului încasat pentru perioada 2015-2016 în sumă de 3,5 milioane de lei. Întreprinderea a acumulat datorii față de țărani de peste 50 de milioane de lei, pentru care a fost atacată în judecată și dată la faliment. Noi, proprietarii, având toate aceste hotărâri, nu ne putem folosi de averea noastră, fiindcă în spatele la toate aceste nelegiuri este interesul de îmbogățire ilegală și deposedare de proprietatea privată a țăranilor”, se arată într-o declarație semnată de către 300 de proprietari de terenuri agricole, care au cerut autorităților să intervină.

Ivanov și Pleșca nu au fost de găsit pentru a comenta acuzațiile, iar CNA ne-a anunțat că a inițiat o anchetă internă.

„Conducerea CNA a dispus inițierea unei cercetări de serviciu pe marginea acuzațiilor formulate de către un grup de cetățeni. Urmează să efectuăm toate acțiunile necesare pentru a stabili dacă a fost sau nu implicat vreun angajat al CNA în faptele menționate. Vom reveni cu detalii după finalizarea anchetei interne”, se menționează într-o reacție oferită pentru ZdG.