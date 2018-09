VIDEO/ Soția unui profesor turc expulzat: Mă simt umilită de R. Moldova pentru că mi-a furat soțul

„M-am simțit atât de umilită de R. Moldova, pentru că mi-a furat soțul, iar copii mă întreabă: „Când se va întoarce tata”. Luând șase profesori, ați lăsat 12 copii fără părinți”, sunt câteva dintre declarațiile Galinei Tufekci, soția unuia din profesorii turci expulzați, în cadrul unei conferințe publice.

„20 de ani în urmă, după absolvirea Universității am început să predăm. Acolo l-am cunoscut pe soțul meu. Am venit în Chișinău și m-am căsătorit. Toți acești 13 ani trăiți împreună sunt cei mai fericiți din viața mea. Am fost sigură că sunt alături de persoana care niciodată nu mă va minți. În toată această perioadă, de când soțul a fost reținut, telefonul meu a sunat întruna. Este o nedreptate. Eu m-am simțit atât de umilită de R. Moldova, pentru că mi-au furat soțul, iar copii mă întreabă: „Când se va întoarce tata”. Sper că va veni momentul când ne vor reîntoarce soțul. Și vreau să mă adresez autorităților că, luând șase profesori ați lăsat 12 copii fără părinți. Dintre care zece copii sunt minori”, a declarat Galina Tufekci, soția profesorului turc expulzat, Feridun Tufekci.