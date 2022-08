VIDEO Președinta Maia Sandu: „Vă așteptăm acasă nu doar în vacanțe. Vă așteptăm să reveniți cu experiențele pe care le-ați trăit, cu exemplele pe care le-ați văzut și cu studiile pe care le-ați făcut”

R. Moldova se schimbă iar cetățenii au ales calea dezvoltării după modelul european, a afirmat președinta R. Moldova Maia Sandu în discursul de deschidere a Zilelor Diasporei, care se desfășoară la Chișinău în perioada 19-20 august. Potrivit șefei statului, bogăția principală a R. Moldova sunt oamenii, oriunde nu s-ar afla, de aceea „suntem datori să avem grijă de această resursă și să o valorificăm pe deplin”.

Astfel, președinta Maia Sandu și-a exprimat aprecierea pentru cetățenii stabiliți peste hotare, care nu au uitat de R. Moldova, „țara în care s-au născut, îi interesează ceea ce se întâmplă aici și doresc să se implice în dezvoltarea țării”.

„A fost un an greu, marcat de mai multe crize, un an care a evidențiat vulnerabilitățile țării noastre și ne-a arătat că avem de făcut mai mult decât am presupus pentru stabilizarea R. Moldova și așezarea ei pe un parcurs clar, ireversibil, de modernizare și dezvoltare.

Dar în pofida dificultăților, am reușit câteva lucruri importante: am început curățarea instituțiilor statului de corupție în toate domeniile, am pornit reforma justiției, care urmărește construirea unei justiții eficiente și independente, care să asigure supremația legii”, susține șefa statului.