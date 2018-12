VIDEO/ Mesaj de felicitare în limba română din partea noului ambasador american la Chișinău

Noul ambasador al SUA la Chișinău, Dereck J. Hogan, a transmis cetățenilor R. Moldova un nou mesaj în limba română. Noul ambasador a trecut în revistă realizările Ambasadei SUA și a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Aflat la început de mandat, Dereck J. Hogan se arată nerăbdător să ne cunoască țara și tradițiile, iar alături de soția și fiica sa le urează cetățenilor R. Moldova un nou an fericit.

„Dragi prieni, pentru mine și familia mea, anul 2018 a fost un an al schimbărilor majore. În special după ce am fost numit ambasador al Statelor Unite al Americii în Republica Moldova și ne-am mutat cu traiul, aici, în țara dumneavoastră. Am rămas cu adevărat impresionat de ospitalitatea de care am avut parte și sunt încântat să întâlnesc noul an împreună cu voi”, a notat Dereck J. Hogan.

Derek J. Hogan activează în calitate de diplomat încă din 1997. Din 2017 până în prezent a deținut funcția de secretar executiv adjunct al Departamentului de Stat al SUA. Hogan este unul dintre experții Departamentului de Stat pe regiunea Europei de Est. A deținut funcții de conducere înalte, atât în cadrul misiunilor SUA, cât și la nivel național în cadrul Departamentul de Stat. În perioada 2013-2016 Derek J. Hogan a activat în calitate de Chargé d’affaires (n.r.: însărcinat cu afaceri) și șef adjunct de misiune în Azerbaidjan.