VIDEO MEC s-a autosesizat pe marginea cazului de violență de la un liceu din capitală: „Îndemnăm cadrele didactice să dea dovadă de respect față de copii”

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță luni, 12 februarie, că s-a autosesizat pe marginea cazului de violență în care ar fi fost implicată o profesoară de la un liceu din capitală. Instituția informează că Direcția generală educație, tineret și sport a municipiului Chișinău a inițiat o anchetă, fiind sesizată încă săptămâna trecută de către mama elevei agresate.

De asemenea, conform comunicatului MEC, au fost demarate investigații și la nivel de instituție pentru elucidarea tuturor circumstanțelor cazului.

Reprezentanții MEC condamnă orice tip de violență în mediul școlar, „indiferent asupra cărui cerc de subiecți este îndreptată”.

„(…) Astăzi, MEC a lansat în parteneriat cu APSCF și cu suportul LED o amplă campanie de informare și sensibilizare pentru combaterea bullying-ului în școli, în cadrul căreia mii de cadre didactice urmează să fie instruite privind prevenirea acestui fenomen (…). Îndemnăm cadrele didactice să dea dovadă de respect față de copii, să respecte normele de conduită și să fie un exemplu de comportament. Fiecare copil are dreptul să studieze în cadrul unui mediu prietenos și protectiv”, se spune în comunicatul ministerului.

Luni, 12 februarie, primarul capitalei, Ion Ceban, a vorbit în ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău despre incidentul când un profesor lovește un copil.

„(…) Am rugat colegii să solicite toată informația de la Ministerul Educației despre această situație și ce măsuri sunt luate. Totodată, am rugat să fie formulate propuneri către minister, și nu ar fi rău, ca în sălile de clasă să fie instalate camere de supraveghere. Am rugat ca aceste solicitări și propuneri să fie transmise astăzi Ministerului Educației”, a spus Ion Ceban.