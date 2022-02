VIDEO/ Mașina de serviciu a unui șef de filială a ÎS „Servicii Pază” a MAI, pe contrasens și traversând la culoarea roșie a semaforului

Un automobil Hyundai Accent, cu numere de înmatriculare KSP 502, care se află în folosința filialei Ungheni a Î.S. „Servicii Pază” a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a fost surprinsă, în seara zilei de 10 februarie curent, deplasându-se pe contrasens și la culoarea roșie a semaforului. Imaginile au fost filmate în orașul Ungheni, iar cel care a trimis imaginile către ZdG afirmă că la volan se afla Valeriu Cojocaru, șeful filialei Ungheni a Î.S. „Servicii Pază” a MAI. Contactat de ZdG, Cojocaru afirmă că nu el se afla la volan și că „se va clarifica”.

În imaginile primite de ZdG se vede o mașină Hyundai Accent care, inițial, staționa pe contrasens, pe prima bandă a unui drum cu 4 benzi (câte două pe fiecare sens). Ulterior, automobilul a început deplasarea, cu farurile stinse, pe contrasens. Apoi a trecut linia dublă și a intrat pe sensul normal de deplasare. Din imagini se mai vede că șoferul automobilului Hyundai se deplasa haotic, schimba benzile fără a semnaliza, iar la un moment dat a început să traverseze o intersecție când semaforul încă arăta culoarea roșie.

Potrivit autorului, imaginile au fost filmate pe data de 10 februarie, în jurul orei 18:45, pe străzile din Ungheni. În aceleași imagini primite de ZdG, la un moment dat, lângă mașina Hyundai Accent apare un bărbat care, potrivit autorului imaginilor, este Valeriu Cojocaru.

Valeriu Cojocaru, șeful filialei Ungheni a Î.S. „Servicii Pază” a MAI

Contactat de ZdG, Valeriu Cojocaru a declarat că nu el se afla la volanului mașinii sale de serviciu și că „se va clarifica”.

Redăm mai jos dialogul cu Valeriu Cojocaru (V. C.):

ZdG: Nouă ne-a trimis cineva niște imagini în care se vede mașina dvstră de serviciu cum merge pe contrasens și la culoarea roșie a semaforului…

ZdG: Hyundai, cu numerele KSP 502…

V. C.: Când a fost asta?

ZdG: Joi, pe data de 10 seara.

V. C.: Bine, mă clarific.

ZdG: Sunt imagini în care se vede că sunteți dvstră.

V. C.: Nu, nu am fost eu acolo.

ZdG: Pot să vă trimit o imagine în care se vede că sunteți dvstră.

V. C.: Nu, nu. N-am fost.

ZdG: Deci nu ați fost dvstră la volan joi, la ora 18?

V. C.: Nu, nu.

ZdG: Sigur nu ați fost dvstră?

V. C.: Nu, nu.

Ulterior apelul s-a întrerupt.

Automobilul Hyundai Accent, cu numărul de înmatriculare KSP 504, apare și în lista automobilelor din dotarea Î.S. „Servicii Pază” a MAI, document publicat pe site-ul instituției. Mașina apare în dreptul numărului de ordine 156 din document (nr. 156, Administrația).

