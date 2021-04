VIDEO/ La Chișinău a fost deschis „Centrul Municipal de Vaccinare”

La Chișinău a fost deschis „Centrul Municipal de Vaccinare” joi, 31 martie, de către Primăria municipiului Chișinău. Autoritățile susțin că centrul conține șase puncte de imunizare, iar fluxul de pacienți zilnic, la un singur punct, este de aproximativ 200 de persoane.

Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, susține că deschiderea acestui centru este rezultatul unui „parteneriat gratis”.

„Ideea deschiderii acestui centru este foarte simplă. Este rezultatul vizitelor pe care le-am efectuat în Est și Vest. În ultima vizită pe care am avut-o la București am vorbit despre centrele de vaccinare municipale. Săptămâna trecută odată ce am avut o certitudine că pe partea de vaccin vor fi mai multe posibilități pentru R. Moldova. Am lansat un apel public pentru crea acest centru de vaccinare municipal în afara instituțiilor medicale, în afara instituțiilor spitalicești și a instituțiilor medicale teritoriale, unde astăzi avem centre de vaccinare pentru medici. Fluxul de pacienți zilnic, la un singur punct, este de aproximativ 200 de persoane, adică în mod normal dacă ne-am pune această sarcină, am putea prelucra cu vaccin sau administra vaccinul pentru cele peste 1000 de persoane, care și-ar dori acest lucru.