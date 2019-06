VIDEO/ Cum se justifică ex-deputatul PDM care a bruscat o reporteră ZdG la mitingul de ieri

Fostul deputat democrat Cornel Dudnic, care a bruscat o reporteră a Ziarului de Gardă în timpul manifestației de ieri a PDM, susține că jurnaliștii manipulează și că nici nu a observat că i-a rupt rucsacul reporterei. Fostul deputat a declarat pentru Unimedia că are o simplă explicație la incidentul de ieri.

„Îmi pare rău că această domnișoară a nimerit în așa o situație. Aș vrea ca jurnaliștii să nu scoată din context și să publice tot materialul video pe care îl au. Această domnișoară mergea în fața mea, iar mulțimea din spatele meu m-a împins și eu am călcat-o pe picior. Am rugat-o să se de la o parte pentru că o călcam pe picioare. Domnișoara s-a comportat foarte insistent, voia un interviu. Din urmă, mulțimea mă împingea și, ca să nu cad, m-am sprijinit pe oamenii din fața mea. Rucsacul s-a rupt și eu nici nu am observat”, a declarat Dudnic.

În timpul manifestației de ieri, Cornel Dudnic a bruscat o reporteră a Ziarului de Gardă. Din imaginile video se vede că fostul deputat nu s-a sprijinit pe ea, ci i-a rupt rucsacul. Întrebat de reporteră de ce-și permite o astfel de atitudine, acesta s-a prefăcut a nu înțelege despre ce este vorba și a replicat: „Nu aveți soviste!”.