VIDEO Cazul „Bismobil Kitchen”, acuzațiile procurorilor la adresa lui Cavcaliuc și Andronachi, tensiunile din jurul concursului pentru șefia PCCOCS | Săptămâna de Gardă

Comisia Europeană a propus majorarea asistenței macrofinanciare pentru R. Moldova cu 145 milioane de euro. Potrivit instituției europene, majorarea asistenței este, citez „strict condiționată de progresele satisfăcătoare înregistrate în cadrul programului Fondului Monetar Internațional și de punerea în aplicare a unor noi condiții de politică ce urmează să fie convenite între R. Moldova și UE”.

Zilele trecute, mai mulți oficiali de la Moscova, printre care Leonid Kalașnikov, președintele Comisiei Dumei de Stat a Rusiei pentru afaceri cu CSI, au amenințat R. Moldova cu „repetarea scenariului ucrainean”. Reacția rușilor a venit după ce președinta Maia Sandu a afirmat că în țara noastră există discuții despre statutul de neutralitate și despre securitatea R. Moldova în contextul războiului provocat de Rusia în Ucraina. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că cei care s-au arătat nemulțumiți de afirmațiile șefei statului sunt interesați ca R. Moldova să fie o țară dependentă de alții. Ministrul a menționat însă că țara noastră nu este pregătită pentru o eventuală aderare la NATO.

Anatolie Nosatîi, ministrul Apărării: „Nu știu de ce, dar toți vehiculează cu NATO. Doamna președintă nu a menționat despre NATO, ci despre o alianță. Alianțele sunt diferite: locale, regionale, zonale. Pot fi diferite configurări. Este clar că toți cei care vor să manipuleze pe acest subiect au invocat NATO. Dacă e să vorbim despre NATO, este o alianță politico-militară foarte puternică și, să vorbim direct, dorința de a deveni membru nu înseamnă mult. Trebuie să faci față, să fii acceptat, să implementezi multe standarde și procedee în sistemul de pregătire, dotare, dezvoltare. În primul rând nu se discută acum despre aceasta, dar definitiv noi nu suntem pregătiți”.

Săptămâna aceasta, Guvernul a aprobat numirea în funcție a mai multor secretari de stat. Directorul Combinatului de Vinuri „Mileștii Mici”, Viorel Garaz, a devenit secretar de stat în Ministerul Economiei. Medicul Alexandru Gasnaș a fost desemnat în funcția de secretar de stat al Ministerului Sănătății, iar șeful Direcției coordonare politici publice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Andrei Cecoltan, a fost numit secretar de stat în același minister. Totodată, a fost aprobată numirea lui Grigore Stratulat în funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului.

Fondatorul „Bismobil Kitchen”, Mihail Șaran, a fost reținut pentru 20 de zile după ce clienții companiei, care achitaseră mii de euro avans pentru bucătării la comandă, au rămas și fără bani, și fără mobilă. Ziarul de Gardă a intrat în „bucătăria” companiilor care activau sub umbrela „Bismobil Kitchen” atât în Republica Moldova, cât și în străinătate. Am discutat cu investitori, clienți păgubiți, dar și cu persoane din interiorul companiei. Ce am aflat, găsiți în articolul publicat pe zdg.md.

Săptămâna aceasta a început cu o veste care a zguduit lumea teatrului din Republica Moldova. Actorul Ștefan Bouroșu, în vârstă de 32 de ani, a fost găsit mort într-un apartament din capitală. Poliția a anunțat că examinează versiunea unui suicid. Ziarul de Gardă a discutat cu foști prieteni și colegi ai actorului. Mărturiile lor pot fi citite pe zdg.md

Continuăm cu evenimentele din justiție. Procuratura Anticorupție a anunțat, joi, că a încheiat urmărirea penală în privința fostului deputat democrat Vladimir Andronachi, care se află în arest preventiv, și a unui complice în cauza penală din dosarul „Frauda bancară”. Astfel, partea apărării urmează să facă cunoștință cu materialele cauzei penale.

La final a ajuns și urmărirea penală în privința fostului șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Gheorghe Cavcaliuc, în prezent lider al Partidului „Acasă Construim Europa”. Cauza vizează cercetarea lui Cavcaliuc în dosarele Petic și Verbițchi, fiind vorba despre înscenarea unui viol – în primul caz și înscenarea purtării și păstrării munițiilor – în cel de-al doilea. Gheorghe Cavcaliuc a plecat din R. Moldova după scrutinul parlamentar din 11 iulie 2021.

Iar dosarul „deputaților transfugi” a fost clasat după trei ani de investigații pe motiv că „faptele infracționale imputate acestora nu întrunesc elementele componenței de infracțiune”. Conform Procuraturii Anticorupție, proba principală în acuzare au fost declarațiile ex-deputatei Partidului Comuniștilor Elena Bondarenco, care a decedat în iulie 2022, dar care nu au fost posibil de confirmat prin alte probe.

Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Anticorupție au efectuat, marți, 68 de percheziții în cadrul unor cauze penale ce țin de gestionarea de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a fondurilor din mai multe proiecte. Potrivit autorităților, au fost pornite 26 de cauze penale pentru abuz de putere sau abuz de serviciu, corupere pasivă, corupere activă, trafic de influență și spălare de bani. Patru din cele șase persoane reținute au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile.

Procuratura Anticorupție a înaintat, joi, un demers la Curtea Supremă de Justiție prin care solicită înlocuirea măsurii preventive în privința postului președinte al R. Moldova Igor Dodon și plasarea acestuia în arest la domiciliu. În prezent în privința lui Dodon este aplicată măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara, însă acesta a obținut permisiunea judecătorilor de a pleca în România pentru a-l însoți pe unul dintre copii la tratament. Potrivit Procuraturii, medicul care a semnat actul ce ar confirma necesitatea deplasării lui Igor Dodon în România a declarat că „nu-i este cunoscut pacientul menționat și că ar fi aplicat ștampila pe Trimitere-Extras la rugămintea unei colege. La rândul său, Igor Dodon susține că procurorii, citez, „au făcut presiuni și i-au amenințat pe medici cu dosare și testul la poligraf”.

Iar Comisia Pre-Vetting a anunțat că încă doi candidați la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii din rândul judecătorilor de carieră au promovat evaluarea. Este vorba despre magistratul Vasile Șchiopu de la Judecătoria Ungheni și judecătorul Sergiu Caraman de la Judecătoria Criuleni, care, potrivit Comisiei, au corespuns „criteriilor de integritate financiară și etică”.

Desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale este incertă. Procurorul Eduard Bulat, unul dintre foștii adjuncți ai ex-procurorului general interimar Dumitru Robu, a solicitat să fie numit în funcția de procuror-șef al PCCOCS, fără concurs. Totodată, Iulian Groza, care este membru al Comisiei speciale de preselecție a candidaților la funcția de șef al PCCOCS, a sesizat Consiliul Superior al Procurorilor reclamând „încercări din partea unor persoane interesate de a exercita intimidări și presiuni asupra sa”.

La rândul său, ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, susține că situația creată în jurul acestui concurs, citez, „implică lipsă de credibilitate și risc iminent de viciere” și că ar trebui să fie identificate soluții juridice pentru anularea sau suspendarea concursului ca, mai târziu, să fie inițiat unul repetat. Mai multe detalii aflați dintr-un articol publicat pe site-ul nostru.

Vestea săptămânii legată de războiul din Ucraina e că Germania și Statele Unite ale Americii au anunțat livrarea de tancuri grele Leopard 2, respectiv Abrams, considerate a fi cele mai performante din lume. Și alte state și-au manifestat intenția de a livra Ucrainei tancuri moderne. Printre ele: Polonia, Suedia, Norvegia, Olanda, Spania și Portugalia. Analiștii militari consideră că intrarea în luptă a acestor arme ar însemna un punct de cotitură major în desfășurarea războiului. Până la sosirea tancurilor occidentale însă, după mai multe săptămâni de lupte aprige, armata ucraineană a anunțat miercuri că a părăsit orașul Soledar din estul regiunii Donețk și că s-a retras către poziții pregătite în prealabil.

Pentru că avem două zile de weekend și ceva mai mult timp liber, vă recomandăm să vedeți, pe canalul nostru, cea mai recentă anchetă a Ziarului de Gardă, în care vă arătăm cum folosesc politicienii banii publici a aduna dividende politice. Vă recomandăm, de asemenea, Podcastul ZeDeCe. Colega noastră Natalia Zaharescu a discutat cu „primarul tuturor primarilor” Alex Buretz, despre importanța activismului civic și despre sursa de inspirație pentru caricaturile sale politice. Podcastul este deja pe canalul nostru, iar duminică vom publica un nou episod, în care invitat este Ilie Bricicaru, specialist în siguranța rutieră.

Luni începem săptămâna cu o anchetă video despre operațiunea de spălare a imaginii deputatului fugar Ilan Șor cu ajutorul a sute de trolli și cu mii de euro investite în postări sponsorizate pe facebook. Abonați-vă la canalul nostru ca să nu ratați niciun material video și scrieți-ne în comentarii părerile voastre.

