VIDEO A fost lansat Programul „Ajutor la contor” pentru sezonul rece 2023-2024. Data până când cetățenii se pot înregistra pe platforma compensatii.gov.md

Începând de astăzi, 1 noiembrie 2023, este deschisă înregistrarea cetăţenilor pe platforma compensatii.gov.md, pentru a beneficia de compensaţii la energie în sezonul rece 2023-2024. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a susținut, miercuri, o conferință de presă, alături de ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Jānis Mažeiks, și Daniela Gasparikova, reprezentantă rezidentă PNUD în R. Moldova, în cadrul căreia a oferit detalii despre procedura de înregistrare în sistemul informaţional şi modalitatea de acordare a compensaţiilor.

Conform oficialului, cetățenii se pot înregistra pe platforma compensatii.gov.md până pe 25 noiembrie. Formularul de înscriere conține 20 de câmpuri, iar procesul de înregistrare poate dura aproximativ 15 minute. În acest an, potrivit ministrului, persoanele care vor cere compensații vor putea să completeze și un un sondaj care se referă în principal la echipamentele de măsurare a consumului de energie electrică.

Totodată, ministrul Alexi Buzu menționează că cetățenii care nu au acces la internet pot solicita suportul din partea asistenților sociali și a bibliotecarilor.

„În acest an vom avea două tipuri de compensații: compensația în factură pe care o cunoașteți foarte bine din anul trecut și vom avea compensația monetară care în acest an a crescut la 800 de lei, constituind o plată monetară timp de cinci luni de zile, în special pentru gospodăriile care se încălzesc cu sursă de energie solidă (…).

Pentru a beneficia de compensații cu toții trebuie să ne înscriem în sistemul de compensații. Putem face acest lucru începând cu ziua de astăzi și până pe 25 noiembrie 2023. Practic avem la dispoziție 25 de zile în care putem să facem acest lucru. Procesul este destul de simplu (…). Formularul de înscriere are 20 de câmpuri (…).

Pentru ca să vă înregistrați pe platformă, este important să aveți cu dumneavoastră documentul de identitate, dar și al tuturor membrilor din familie, factura la energie electrică și factura la sursa de energie cu care vă încălziți în mod principial. Vorbim de gaze sau termia centrală (…). Dacă în gospodărie sunt persoane care sunt studente, acest lucru trebuie să fie bifat în cerere, fie că vorbim de solicitant care completează în sistem sau fie că vorbim de un alt membru al familiei. Un alt element nou în acest an este că, dacă dumneavoastră v-ați înregistrat în sistem anul trecut, pe anumite câmpuri informația va fi precompletată. Dar reiterez faptul că, deși v-ați înregistrat anul trecut și în acest an aveți obligația să vă înregistrați în sistem (…)”.

Noi am făcut o estimare internă în cadrul ministerului. Procesul de înregistrare pentru o gospodărie cu două sau trei persane durează până în 15 minute, cu condiția că toate documentele sunt cu dumneavoastră (…). Dacă solicitantul are un credit imobiliar, rugămintea noastră este să fie indicat că într-adevăr există așa situație. În cazul acesta vom solicita al treilea tip de informație: numărul cadastral al imobilului în baza căruia a fost realizat acel credit (…).

În acest an, împreună cu colegii noștri de la Ministerul Energiei, am decis să facem și un mic sondaj. De aceea încurajăm toți solicitanții să-l completeze. Noi ne dorim să înțelegem mai bine modul în care gospodăriile din R. Moldova pot și au anumite priorități sau preferințe cu privire la echipamentele de consum electric, sub aspectul de eficiență energetică, pentru că urmează să demarăm și un program de Eco-Voucher (…). Dacă dvs. întâmpinați anumite dificultăți în procesul de înregistrare, nu aveți aces la internet, ca și anul trecut vă îndemnăm să vă adresați la colegii noștri din prima linie – bibliotecari, asistenți sociali. Ei sunt gata să vă ofere tot suportul necesar (…). Dacă aveți nevoie de un anumit suport, vă îndemnăm să contactați colegii noștri din echipa de suport la numărul de telefon: 0 8000 5000. Avem o echipă tehnică de suport de 20 de persoane (…)”, a declarat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu.