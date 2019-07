Unioniștii cer eliminarea interdicției lui George Simion. Ce spun autoritățile

Câțiva susținători ai unionistului George Simion, căruia nu i s-a permis vineri, 12 iulie, să intre pe teritoriul R. Moldova, au cerut astăzi, 15 iulie, Ministerului Afacerilor Interne (MAI) să scoată interdicția aplicată anul trecut. De cealaltă parte, Biroul Migrație și Azil (BMA) menționează că decizia poate fi anulată doar de instanța de judecată.

Participanții la flashmobul organizat în fața sediului MAI susțin că interdicția a fost aplicată „ilegal” de fosta guvernare, iar noul ministru, Andrei Năstase, este „în stare să anuleze interdicția”. Aceștia au depus o petiție la minister.

Într-un comunicat de presă, Biroul Migrație și Azil (BMA) precizează că decizia privind declararea cetățeanului străin drept persoană indezirabilă pe teritoriul R. Moldova, în speță, poate fi anulată doar de instanța de judecată.

„Decizia și căile de atac ale acesteia au fost aduse la cunoștință domnului Simion George-Nicolae, care, la 19.10.2018, și-a realizat dreptul de sesizare a instanței, prin intermediul avocatului său. În prezent, cererea de chemare în judecată cu privire la anularea deciziei în privința domnului Simion George-Nicolae, declarat persoană indezirabilă pe teritoriul R. Moldova, se află pe rol la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani”, subliniază BMA.

Prin Decizia BMA al MAI din 1 octombrie 2018, George Simion a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul R. Moldova pentru o perioadă de 5 ani, în baza demersului structurii responsabile de securitatea statului. În corespundere cu lit. h) alin. (1) art. 10 din Legea 753/1999, demersurile structurii responsabile de securitatea statului sunt executorii pentru autoritățile publice, inclusiv pentru MAI.

În 2015, George Simion a fost expulzat cu interdicția de a intra în R. Moldova, pentru o perioadă de 5 ani, pe motiv că ar prezenta un pericol pentru securitatea națională. Ulterior, Curtea de Apel din Chişinău a considerat că nu există motive pentru ca Simion să fie declarat persona non-grata.