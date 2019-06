Un șef adjunct de la Poliția de Frontieră își anunță demisia din funcție

Veaceslav Garștea, șef adjunct al Poliției de Frontieră, și-a depus raportul de eliberare din funcție. Informația a fost confirmată pentru ZdG de către serviciul de presă al instituției.

Veaceslav Garștea și-a dat demisia după ce a exercitat funcția respectivă timp de aproape trei ani. Anterior în presă s-a vehiculat însă că acesta ar urma să își depună dosarul la concursul pentru funcția de șef al Inspectoratului General al Poliției.

„Dragi colegi și prieteni. A sosit momentul de bilanț al activității mele în Poliția de Frontieră, după doi ani și nouă luni de la preluarea mandatului de șef adjunct. Din încurajările și mesajele primite de la voi, cei cu care în toți acești ani am format o echipă puternică, cred că mi-a reușit un parcurs cu multe realizări și lucruri duse până la capăt”, a scris Garștea pe pagina sa de Facebook.

Potrivit declarației de avere și interese pentru 2018, Garștea a ridicat în 2018 un salariu de 174 de mii de lei. Familia sa deține un apartament de 117 m2, dar și un autoturim de model Lexus ES, a cărui valoare nu a fost declarată.