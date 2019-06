Un secretar general de stat a depus cerere de demisie

Încă un secretar de stat a fost eliberat din funcție de Guvernul Sandu. Este vorba de Vitalie Iurcu, secretar de stat al Ministerului Economiei, care a depus cerere de demisie.

Eliberarea din funcție a acestuia a fost aprobată astăzi, 24 iunie, de cabinetul de miniștri.

Vitalie Iurcu și-a făcut studiile la ASEM. În 2007-2009, a fost director general al Agenţiei Naţionale de Reglementare în Energetică, după care, în 2009-2015, a deţinut funcţia de director general al SA „Moldtelecom”. Ulterior, a deţinut funcţia de viceministru al Economiei.

Anterior a fost eliberat din funcție și Simion Carp, secretar general de stat al MAI, precum și Lilia Palii, secretar general al Guvernului.