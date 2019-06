Un regizor din R. Moldova oferă acces online gratuit la filmul său despre corupție: „Acum este nevoie să inspirăm oamenii”

Regizorul Eugen Damaschin anunță că oferă de azi, 14 iunie 2019, acces online gratuit la filmul său „Beautiful corruption”. Damaschin spune că a decis să facă acest pas, pentru că „situația din țară are nevoie de un impuls moral” și a îndemnat, printr-un mesaj, și pe alți regizori din R. Moldova să-i urmeze exemplul.

