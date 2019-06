Un grup de autori și interpreți solicită Guvernului Sandu demiterea directorului AGEPI, Lilia Bolocan

Autori, interpreţi şi alţi titulari de drepturi de la Asociaţia Naţională „Copyright” declară că sunt „captivi ai cercului vicios al corupţiei”. Aceştia au solicitat prim-ministrei Maia Sandu, în cadrul unei coferinţe de presă, organizate astăzi, 25 iunie, ca Lilia Bolocan să fie demisă din funcţia de director al Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI).

Compozitorul Leon Știrbu a dat citire unei declarații aprobate la Adunarea Generală a asociației, în care se susţine că directorul AGEPI, Lilia Bolocan, acționează în mod vădit în detrimentul autorilor, interpreților și a altor titulari de drepturi.

Semnatarii menționează că Lilia Bolocan a ajuns să ceară „prin amenințări și șantaj” de la Asociația „Copyright” renunțarea la o acțiune judecătorească cu un agent economic care nu dorea să achite autorilor și interpreților remunerația prevăzută de lege.

Compozitorul Leon Știrbu susţine că asociația a refuzat să acționeze în detrimentul drepturilor și intereselor titularilor de drepturi, iar la scurt timp i-a fost retrasă autorizația de colectare a remunerației compensatorie, pe care o achită persoanele fizice și juridice care produc sau importă echipament și suporturi materiale utilizate pentru reproducerea operelor publicate legal.

În consecință, COPYRIGHT , prin decizie unanimă, a solicitat Guvernului și conducerii Republicii Moldova demiterea dnei Lilia BOLOCAN din funcția de Director General al AGEPI și desemnarea în această funcție a unui demnitar, profesionist în domeniu, care să readucă activitatea AGEPI în cadru legal și profesionist, în interesul titularilor de drepturi de autor și conexe, îndreptată spre promovarea și realizarea activităților în domeniul protecției juridice a proprietății intelectuale.

Totodată, aceştia atenționează asupra faptului că directoarea AGEPI, intenționează să readucă în discuție un proiect de lege, promovat și anterior, care încalcă grav drepturile autorilor. Acest proiect prevede reducerea de 3% la 0,3% a remunerației compensatorii obținute de către titularii de drepturi de la agenții economici care produc sau importă echipament și suporturi materiale utilizate pentru reproducerea operelor publicate legal.

Asociația Națională „Copyright” este o organizație de gestiune colectivă a drepturilor de autor și drepturilor conexe din Republica Moldova, înregistrată în 2004. Conform statutului, Asociația are ca activitate principală gestiunea pe principii colective a drepturilor patrimoniale de autor și conexe. Asociația are peste zece de mii de membri.