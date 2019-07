Un deputat cere Procuraturii să investigheze cazul preotului Valuța, care a legat un câine de mașină

Cazul preotului Ghenadie Valuța, care a legat un câine de automobil, a devenit viral pe rețelele de socializare, iar mai mulți internauți se arată indignați de gestul preotului. După ce cazul a luat amploare, deputatul Radu Marian a declarat că a trimis un demers la Procuratura pentru a pedepsi acest act de cruzime față de animale.

Totodată, în spațiul public a fost lansată și o petiție prin care se cere pedepsirea lui Valuța. Petiția poate fi semnată AICI.

Articolul 222 din Codul Penal, „Cruzimea faţă de animale”, prevede:

(1) Tratarea cu cruzime sau torturarea animalelor care a cauzat mutilarea ori moartea acestora se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 750 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 180 de ore, sau cu închisoare de până la 1 an.

(2) Aceleaşi fapte săvârşite:

a) în public sau în prezenţa minorilor;

b) de o persoană responsabilă de îngrijirea, protecţia şi bunăstarea animalelor, de dresarea sau de acordarea asistenţei medicale veterinare;

c) din motive sadice

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 750 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 1 la 3 ani.

Pe rețelele de socializare au fost publicate mai multe fotografii în care este surprins preotul Ghenadie Valuța. Din imaginile foto se vede că preotul a legat un câine cu un lanț de automobilul său, cu scopul de a-l transporta. În timp ce gestul preotului a stârnit nemulțumirea mai multor internauți, Ghenadie Valuța spune că acest câine prezenta pericol pentru copii, motiv pentru care a decis să îl ia din localitate și să îl ducă la o fabrică de carne din apropiere.