Un bărbat din Bălți, reținut de CNA pentru perfectarea permiselor de conducere contra mită. Acesta riscă până la 6 ani de pușcărie

Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță joi, 3 iunie, că un bărbat din Bălți a fost reținut în flagrant de ofițerii Direcției Generale Teritoriale Nord a CNA și procurorii anticorupție, fiind suspectat de trafic de influență. Acesta ar fi promis să-i ajute pe doi bărbați să obțină permis de conducere contra mită.

Potrivit CNA, bărbatul ar fi susținut că are influență asupra unei persoane publice din cadrul Secției de Calificare a Conducătorilor Auto din Bălți, pe care poate s-o determine să îi favorizeze pe denunțători la susținerea probelor teoretice și practice ale examenului de obținere a permisului de conducere. Acesta ar fi pretins în total 1 400 de euro de la denunțători și a primit 600 de euro sub controlul ofițerilor GDT Nord, lângă Piața Centrală din Bălți.

„În urma măsurilor speciale de investigație, suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și se află în izolatorul CNA. Pe cazul dat a fost inițiată o urmărire penală pentru trafic de influență. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă o amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau până la 6 ani de închisoare”, se arată într-o notă informativă a instituției.

Orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată.

Procuratura Anticorupție Nord conduce urmărirea penală în acest caz.