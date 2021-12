Turul 2 pentru Primăria Bălți: CEC a luat act de raportul depus de unul dintre cei doi candidați privind finanțarea campaniei electorale: zero venituri, zero cheltuieli

Membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC) anunță că au luat act, în ședința de sâmbătă, de informația cuprinsă în raportul privind finanțarea campaniei electorale aferentă turului doi al alegerilor locale noi pentru funcția de primar al mun. Bălți stabilite pentru 19 decembrie 2021, prezentat de concurentul electoral Partidul „Patrioții Moldovei”.

Potrivit unui comunicat emis de CEC, raportul depus are indicată cifra zero atât la compartimentul venituri și cheltuieli, cât și în lista „Donații în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii”. Instituția bancară, la care concurentul electoral Partidul „Patrioții Moldovei” își are deschis contului cu mențiunea „Fond electoral”, a prezentat în termenele stabilite informația privind fluxul mijloacelor în acest cont.

Din perspectiva atribuțiilor Comisiei de supraveghere a respectării prevederilor legale privind finanțarea campaniilor electorale, raportul prezentat de Partidul „Patrioții Moldovei” a fost verificat în prealabil sub aspectul plenitudinii informației și corespunderii cu cerințele de întocmire a acestuia, constatându-se respectarea prevederilor legislației electorale cu privire la condițiile și modul de susținere financiară a campaniilor electorale.

În cele din urmă, locuitorii de la Bălți sunt așteptați duminică la urnele de vot, în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin, pentru a-și alege primarul pentru următorii patru ani. Bălțenii au de ales între Nicolai Grigorișin, candidat independent și Nicolae Chirilciuc, candidat desemnat de Partidul „Patrioții Moldovei”. Cel de-al doilea tur al alegerilor pentru Primăria Bălți se va desfășura la 19 decembrie, după cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor locale noi pentru funcția de primar al municipiului Bălți care urma să aibă loc duminică, 5 decembrie la Bălți, a fost suspendat odată cu excluderea candidatei Șor Marina Tauber.

Buletinele de vot vor conține numele a doi concurenți electorali:

Nicolai Grigorișin, candidat independent

Nicolae Chirilciuc, candidat desemnat de Partidul „Patrioții Moldovei”.