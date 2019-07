Topul țărilor cu cea mai mare viteză la internet. Pe ce loc se află R. Moldova

Conform noului clasament Worldwide Broadband Speed League 2019 realizat de Cable.co.uk, R. Moldova a pierdut 15 poziții. Prin urmare, dacă în 2018, R. Moldova ocupa locul 45, acum e pe locul 60. Totodată, pe primul loc în top se clasează Taiwan – 85,02 Mbps, iar ultimul loc îl ocupă Yemen cu 0,38 Mbps.

România și Ucraina, de asemenea nu intră în top. Dacă în 2018, România era pe locul 5, atunci în 2019 țara vecină, se clasează pe locul 37. Ucraina a cedat și ea din poziții. În prezent, aceasta ocupă locul 81, pierzând 23 de poziții.

Pe ultimul loc din clasament, al 208-lea, se află Yemen cu 0,38 Mbps. Aici, download-ul unui film de 5GB ar dura 30 de ore, 1 minut şi 40 de secunde.

Potrivit studiului, la nivel global, viteza de internet medie a crescut cu 20,65%, însă creşterea se datorează ţărilor care au accelerat internetul, nefiind o creştere omogenă pe întregul clasament. Dacă anul trecut, cele mai lente 5 ţări aveau un internet de 88 mai lent decât cele mai rapide 5 ţări, anul acesta diferenţa este de 125 de ori între ele, conform analizei lui Dan Howdle, analist în cadrul Cable.

Worldwide Broadband Speed League 2019 foloseşte date colectate de M-Lab (organizaţie condusă de Cod for Science and Societym, America’s Open Technology Institute, Google şi PlanetLab de la Princeton University). Aceasta apelează la ajutorul contribuitorilor săi din toată lumea. Aici intră atât utilizatori de rând, cât şi organizaţii, centre de educaţie şi companii din sectorul privat, care folosesc aceleaşi teste pentru a putea crea un studiu din care să poată fi calculată viteza medie de internet pentru întreaga ţară. Testele sunt realizate în mai multe zone ale ţării.