Top 10 licee din țară cu cea mai mare medie la BAC

În acest an 43 de instituții de învățământ din țară au înregistrat o rată de promovare a examenului de bacalaureat de 100%. Totodată, la sesiunea de bază a examenului de Bacalaureat, 18 candidați au obținut zece pe linie.

Potrivit Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, numărul absolvenților cu nota medie mai mare sau egală cu 7,00 este 6021, în comparație cu 5308 în 2018, 2526 de candidați au nota medie mai mare sau egală cu 8,00, în comparație cu 2045 în 2018, 595 de candidați au nota medie mai mare sau egală cu 9,00, în comparație cu 436 în 2018, iar 18 candidați au nota medie 10,00, în comparație cu 6 în 2018.

Potrivit rezultatelor înregistrate la BAC, instituțiile cu cea mai mare medie la BAC, sunt: