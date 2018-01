Tânăra care a avortat singură în veceul Institutului Mamei și Copilului a depus o plângere la Procuratura Generală

Tânăra care a avortat singură, în veceul Institutului Mamei și Copilului a depus plângere la Procuratură. Despre acest lucru anunță Asociația Promo-LEX, care a preluat cazul tinerei. Femeia a fost internată în cadrul IMSP Institutului Mamei și Copilului, în perioada 09 – 14 decembrie 2017 și a reclamat mai multe încălcări și abuzuri din partea lucrătorilor instituției.

Totodată, avocatul Promo-Lex, Dumitru Sliusarenco a menționat că acest caz a scos în prim plan un fenomen care pare a fi foarte răspândit și se referă la abuzurile și calitatea asistenței medicale în perioada nașterii.

Amintim că la 9 ianuarie curent s-a ținut o conferință la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pe marginea rezultatelor anchetei interne despre cazul relatat de pacienta internată la Institutul Mamei și Copilului. Ca urmare, trei lucrători au fost eliberați din funcție, iar doi au primit mustrare aspră.

Anterior, tânăra care a avortat singură la IMC a spus că fiind internată și în timp se zbătea în dureri, asistenta medicală i-a spus că nu e prima și nici ultima.

„A venit noaptea la mine și a zis sa nu urlu, că sperii alte fete. Ar fi trebuit sa nasc la Rezneac, dar am născut la 5 dimineața aproape. El nu era acolo, doar o doamnă care era la post în seara aia, nu îi știu numele. Durerile au durat 23 de ore, când ea venise, eu deja eram mult prea epuizată. Am născut din picioare, cu un picior pe masa din baie și cu un picior ridicat. Ca un câine am născut. Acum, durerea psihologică e groaznică, iar ei m-au ajutat să îmi ucid orice speranță de a mai da naștere unui copil”.