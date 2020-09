Studenții vor putea vota în orașele în care învață, chiar dacă nu au înregistrare de domiciliu

Pe mii de tineri cu drept de vot din R. Moldova scrutinul prezidențial din 1 noiembrie 2020 îi va prinde în alte localități decât cele de baștină. Este vorba în special despre studenții care învață în Chișinău, Bălți, Cahul, Comrat sau alte orașe. Așa cum au arătat rezultatele altor alegeri, faptul că nu dispun de viză de reședință în aceste localități îi poate descuraja pe tineri să meargă la vot. Comisia Electorală Centrală (CEC) explică însă că la 1 noiembrie studenții vor putea vota și pe listele suplimentare dacă nu reușesc să-și treacă în buletin noua viză de ședere.

”Dacă nu votez, dar critic guvernarea, e un pic ipocrit…”

Alex Cozlovschi a împlinit recent 19 ani și va vota pentru prima dată un președinte. Nici nu-și imaginează cum ar fi să nu participe la vot. Anul trecut, la alegerile locale, abia făcuse 18 ani și s-a dus bucuros să-și dea votul la scrutinul local. Atunci era încă elev, la Liceul „Mihai Eminescu” din orașul Fălești, iar acum învață la Universitatea Tehnică din Moldova (UTM). „Sună banal, dar votul nostru întotdeauna contează. În istorie sunt o mulțime de exemple care arată că situația putea fi schimbată anume de un vot. Același Hitler a preluat controlul în partid având o diferență de un vot. Și, la urma urmei, dacă nu ți-ai exercitat dreptul civic de a vota, nu vei putea să ceri nimic guvernării, nu ai dreptul moral. Dacă nu am votat și critic e un pic ipocrit…”, explică Alex.

Alexandru Cozlovschi, student la UTM: ”Dacă votezi, ai dreptul moral să și critici guvernarea”. Sursa foto: Consiliul Național al Tineretului din Moldova

Încă din liceu, pe lângă studii, Alex face o mulțime de alte lucruri: participă la diverse proiecte de implicare civică a tinerilor, iar acum coordonează un proiect ce implică elaborarea unei platforme online pentru grădinițele din Chișinău, în cadrul organizației neguvernamentale „Calea Lactee”. Lipsa de interes a unor tineri față de procesul electoral vine, spune el, din abordări greșite care ar exista în școli: „Poate suna un pic jignitor pentru sistemul nostru educațional, dar tinerii nu prea au dreptul de a alege. Pe perioada liceului nu ni se permite să luăm decizii, nici la orele opționale, nici la cele obligatorii. Într-un fel, tinerii se deprind cu ideea că nu are importanță ce vor spune ei, oricum va fi așa cum va spune profesorul sau dirigintele. Această idee călătorește cu ei până la vârsta de 20-23 de ani, când încep să înțeleagă că da, de părerea lor poate depinde ceva. Cred că acesta e unul dintre principalele motive din care tinerii nu merg la vot”.

Liliana Furnică, studentă la Colegiul de Medicină din Cahul: ”Dacă vrem schimbări, trebuie să ne mobilizăm să votăm”. Sursa foto: Liliana Furnică

O altă studentă, Liliana Furnică, de la Colegiul de Medicină din Cahul, va vota pentru prima dată, întrucât a împlinit de curând 18 ani. ”Mă interesează viitorul țării și aș vrea să avem măcar câtuși de puțin schimbări în țară. Dar pentru asta trebuie să ne mobilizăm și să mergem la vot”. Așa cum învață într-o localitate apropiată de casă și merge des la părinți, Liliana spune că va vota în satul de baștină, Vadul lui Isac.

În ce condiții vor vota studenții

Ca să poată vota, nu e neapărat ca studenții să se afle în ziua scrutinului în localitatea în care au viză de reședință. CEC a anunțat, într-o notă informativă expediată Asociației Presei Independente (API), că ei vor fi primiți și în secțiile de votare din orașele în care învață.

IMPORTANT PENTRU STUDENȚI! Studenții și elevii cu drept de vot, înmatriculați la instituții de învățământ într-o localitate în care nu au domiciliu sau reședință, pot vota la orice secție de votare deschisă în această localitate. Ei sunt obligați să respecte următoarele condiții: – să prezinte buletinul de identitate valabil cu fișa de însoțire; – să prezinte carnetul de student/elev al instituției de învățământ din localitatea respectivă; – să completeze și să semneze o declarație pe propria răspundere privind abținerea de la votarea multiplă, fiind informați de răspunderea penală în caz de încălcare a acestui angajament.

Studenții vor fi înscriși în lista suplimentară, iar la rubrica „Notă” din această listă se va indica instituția de învățământ în care aceștia sunt înmatriculați.



Sursa: Comisia Electorală Centrală

Prorectorul UTM, Dinu Țurcanu: ”Pentru a stimula studenții să meargă la vot, am decis să facem câteva instruiri online despre importanța votului”. Sursa foto: Utm.md

Prorectorul UTM, Dinu Țurcanu, spune că datele din ultimii ani privind prezența la vot a tinerilor a determinat conducerea UTM să aplice anumite măsuri care ar stimula studenții să voteze. ”O parte dintre ei nu mergeau la vot pentru că nu aveau înregistrare de domiciliu/ reședință în cămine. De aceea, de anul trecut am mers pe ideea să le facem contracte de locațiune celor care locuiesc în cămine și după asta, o dată la două-trei zile, le amintim să meargă să-și perfecteze viză de reședință ca să participe la vot”. Înregistrarea domiciliului/viza de reședință se perfectează prin prezentarea la ghișeele Agenției Servicii Publice, în baza buletinului de identitate și a contractului de locațiune.

În afară de asta, studenții de la UTM urmează să participe la câteva instruiri online privind importanța votului. „În contextul știrilor că numărul votanților tineri a scăzut mult în ultimii ani, am decis ca profesorii de la Programul de Drept al Facultății de Construcții, Geodezie și Cadastru, să pregătească pentru toți studenții câteva prezentări în care să explice în termeni simpli de ce este important să mergi la vot. Am văzut că astfel de prezentări își au rostul, pentru că anul trecut am organizat instruiri similare, tot online, pe tema integrității și anticorupție, iar efectul a fost chiar neașteptat. Studenții au fost foarte activi, au pus întrebări despre situații reale, sensibile și interpretabile”, a precizat Dinu Țurcanu.

