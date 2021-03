Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană regretă decizia Turciei de a se retrage din Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor

Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii s-au declarat duminică dezamăgite de hotărârea Turciei de a se retrage din Convenţia de la Istanbul privind protecţia femeilor, instrument esenţial în combaterea violenţelor contra femeilor în întreaga lume.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut ratificarea Convenţiei de la Istanbul de toate statele semnatare. „Femeile merită un cadru juridic solid care să le protejez”, a scris Von der Leyen pe Twitter, menționând că „violenţa contra femeilor nu este tolerabilă”.

Violence against women is not tolerable. Women deserve a strong legal framework to protect them. I support the #IstambulConvention and call on all signatories to ratify it. https://t.co/1skNsXaEQH

Şeful diplomaţiei europene Josep Borrell la fel şi-a exprimat regretul faţă de retragerea Turciei din Convenţia de la Istanbul şi i-a cerut Ankarei să revină asupra acestei decizii.

„Sperăm că în curând Turcia se va realătura eforturilor Uniunii Europene de a apăra drepturile femeilor şi ale fetelor, un element fundamental al drepturilor omului, păcii, securităţii şi egalităţii în secolul 21″, a spus Borrell.

The #IstanbulConvention aims at ensuring essential legal protection to women & girls across the world.

We cannot but regret deeply and express incomprehension towards the decision of the Turkish government to withdraw from this convention. We urge Turkey to reverse its decision. https://t.co/wnXcJ1pXAU