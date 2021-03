Sondaj / Cum ne-a schimbat această pandemie?

În R. Moldova, primul caz de infectare cu noul coronavirus a fost confirmat pe 7 martie 2020, la o femeie de 48 de ani, revenită din Italia. La 18 martie 2020, a fost înregistrat primul deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus. Între timp, la un an de pandemie, țara înregistrează tot mai multe cazuri noi şi decese provocate de COVID-19. Spitalele sunt arhipline, medicii sunt epuizați și eforturile par a fi zadarnice. Bilanțul cazurilor de COVID a ajuns la aproape 200 de mii, iar peste patru mii de oameni au fost răpuși de virusul ucigaș. Cum ne-a schimbat această pandemie? Ce am învățat timp de un an de luptă?

Ecaterina, meșteriță handmade, Stăuceni

Pandemia m-a afectat din start. S-au impus restricții, piețele au fost închise, au fost interzise întrunirile. Lumea nu mai venea ca altă dată la târgul nostru, după cumpărături. Era panică, frică. Am stat acasă vreo trei luni. Am rămas fără un loc de muncă. Am încercat să-mi găsesc altă activitate, mi-am găsit, dar când trebuia să încep munca, m-am și îmbolnăvit de COVID. Am fost internată în spital. Și sănătatea a avut de suferit, și fără un loc de muncă am rămas. Cum să nu te schimbe această experiență?! Sunt plină de datorii. Lumea nu mai cumpără bijuterii, lucrușoare handmade, deoarece economisește pentru strictul necesar – mâncare, medicamente, servicii comunale. E greu. Mă tot pândește gândul să plec peste hotare, dar și pentru asta e nevoie de bani – pentru acte, pentru drum. Încotro s-o iei? Și mai ales că, în Europa, restricțiile sunt și mai serioase. Ce să facem în acest caz? Iată, ne bucurăm că a fost expoziție de Mărțișor și am făcut câte-un ban, dar următoarea expoziție va fi la Paști. Deci, trebuie să trăim cu acești doi bani până la Paști. E greu, această pandemie ne-a dat bătăi de cap tuturor.

Valentina, pensionară, Anenii Noi

Pandemia ne-a făcut mai selectivi. Trebuie să fim mai atenți pe unde mergem, cu cine vorbim, dacă intrăm într-o încăpere sau nu. Am ajuns în situația că trebuie să ne păzim și de aer. Ne schimbă pandemia, ne face mai buni, mai binevoitori, mai grijulii unul față de altul. Trebuie să ne uităm altfel la viață și la valorile adevărate.

Ion, constructor, Chișinău

Nu pot spune că această pandemie ne-a schimbat radical, ne-a schimbat moderat. Suntem mai precauți acum. Soția mea lucrează în focar, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”. Și până acum igiena era stăpână pe modul nostru de viață, dar odată cu pandemia, și regulile casei s-au înăsprit. Și nu-i pot înțelege pe cei care dau năvală în baruri și restaurante. Eu înțeleg că a fost 8 martie, dar dacă acea zi va fi ziua infectării pentru tine, tot o să sărbătorești? Sper că, într-un final, această pandemie va schimba ceva în mentalitatea noastră.

Ana, Chișinău

Sunt mămică. Odată cu pandemia, am devenit și mai atentă la creșterea și protecția copilului. Mulți dintre apropiații mei au trecut prin forme grave de COVID și în aceste momente înțelegi cât de importanți și dragi sunt ei pentru noi. Când ei au fost internați în spital, pe rând, primul lucru la care m-am gândit a fost – de când nu ne-am mai văzut, de când nu am mai vorbit cu ei… Această pandemie ne învață să prețuim sănătatea, relațiile cu familia și momentele pe care le petrecem împreună.

Ivan, pensionar, Chișinău

În acest an, am adunat mai multă frică. Până la pandemie, ieșeam din casă mai cu îndrăzneală, dar acum mă păzesc și ies doar după necesități. Iată, am tras o fugă până la piață, dar am mers pe jos și mă întorc acasă tot pe jos. Mai fac oleacă de mișcare, evit transportul public. Sunt schimbări și o să mai fie. Despre noi se va scrie în cărțile de istorie. Strănepoții vor afla că a fost pandemie.

Pentru conformitate, Marina Gorbatovschi