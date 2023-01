Șoferii care nu vor ceda trecerea pietonilor riscă pedepse mai aspre: De la începutul anului 2023, pe trecerile de pietoni au fost înregistrate 15 tamponări soldate cu două decese

De la începutul anului 2023, în țară au fost înregistrate 15 tamponări pe trecerile de pietoni, în urma cărora două persoane au decedat. În afara trecerilor de pietoni, au fost înregistrate 8 cazuri de tamponări, cu 9 persoane traumatizate. Datele au fost oferite de secretarul general de stat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Sergiu Diaconu, în cadrul ședinței Guvernului din 11 ianuarie.

Sergiu Diaconu spune că un proiect de lege elaborat de MAI, care prevede înăsprirea sancțiunilor pentru șoferii care nu cedează trecerea pietonilor, a trecut de prima lectură în Parlament și urmează să fie votat în lectura a doua. În acest sens, potrivit lui Diaconu, reprezentanții MAI au expediat o solicitare la adresa Parlamentului pentru urgentarea procedurii de aprobare a proiectului menționat în a doua lectură.

Proiectul de lege prevede că șoferii care nu vor ceda trecerea pietonilor riscă amenzi, iar dacă vor comite această încălcare repetat, le va fi suspendat dreptul de a conduce pe un termen de 45 de zile.

„Anual, luna ianuarie este una destul de complicată pentru că după sărbători se circulă mai greu. Anul trecut am avut pe trecerile de pietoni zece tamponări și niciun deces. Anul acesta avem 15 tamponări și din păcate 2 persoane decedate. Același lucru se atestă și în afara trecerilor de pietoni. Anul trecut am avut trei tamponări cu trei persoane traumatizate, anul acesta avem 8 cazuri înregistrate cu 9 persoane traumatizate în afara trecerii. Problema a fost discutată și pe parcursul anului 2022, s-a pregătit din partea Guvernului un pachet legislativ, a fost remis și trecut în prima lectură în Parlament.

Acolo este prevăzut, inclusiv, înăsprirea sancțiunilor pentru persoanele care nu cedează trecerea prietinilor. Am preluat practica europeană, în special practica română, unde se prevede că pentru necedarea trecerii persoana este privată de dreptul de a conduce o perioadă e timp. Noi am mers pe o formulă mai blândă: Dacă persoana din a doua oară nu cedează trecerea i se va ridica permisul pentru o perioadă de până la 45 de zile. Dar urmează (proiectul n. red.) să treacă lectura a doua. Săptămâna trecută am trimis o scrisoare către Parlament pentru a urgenta acest proiect. Acolo sunt prevăzute sancțiuni și pentru persoanele care circulă cu viteză neregulamentară”, a declarat secretarul general de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Sergiu Diaconu.