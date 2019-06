Societatea civilă cere demisia lui Eduard Harunjen. Reacția Procuraturii Generale

Reprezentanții societății civile și ai diasporei au lansat o petiție online prin intermediul căreia solicită demisia procurorului general Eduard Harunjen, pe motiv că acesta „a demonstrat în activitatea sa că nu se supune adevărului și justiției, ci intereselor de partid”.

La o zi distanță de la lansarea petiției, aceasta a fost semnată de peste 4 500 de persoane. Totodată, pentru promovarea inițiativei, membrii comunității OccupyGuguță au organizat o acțiune și pe scările Procuraturii Generale, declarând că își doresc un procuror independent și cu abilități profesionale.

Solicitată de Ziarul de Gardă să ne ofere o reacție la petiția societății civile, Procuratura Generală susține că apreciază pozitiv orice punct de vedere și manifest care se desfășoară civilizat și fără atentate la ordinea publică: „Considerăm această manifestație drept exprimare a opiniilor, drept garantat oricărui cetățean din Republica Moldova”.

Acum câteva zile și prim-ministra Maia Sandu a cerut demisia lui Harunjen, asta dup ce RISE Moldova a publica o investigație, potrivit căreia în ultimii ani autoritățile au desfășurat o adevărată campanie de interceptare și filare a opozanților guvernării democrate.