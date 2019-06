SMURD 2 va fi implementat în R.Moldova. Vor fi construite platforme de aterizare în preajma a patru spitale

În R. Moldova va fi implementat proiectul transfrontalier SMURD II. La 27 iunie, la București a fost semnat contractul de grant pentru finanțarea de către Comisia Europeană a proiectului. Valoarea totală a proiectului este de 10 milioane de euro.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne al R. Moldova, în parteneriat cu instituţii de profil din România şi R. Moldova va implementa activitățile proiectului SMURD 2 în perioada anilor 2019 – 2022.

Proiectul transfrontalier prevede reconstrucţia şi operaţionalizarea a două puncte de operare SMURD în localitățile Ungheni și Cantemir, precum şi construcţia a patru platforme autorizate de aterizare – decolare pentru elicopterele SMURD in preajma a 4 spitale din republică, Chișinău, Bălți, dar și Cahul.

Proiectul SMURD II este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și va fi implementat în următoarele 36 luni.