Slusari a părăsit ședința de lucru organizată de Chicu în legătură cu problemele agricultorilor. „Se dorește tergiversarea rezolvării unor probleme ale fermierilor disperați”

Vicepreședintele Parlamentului Alexandru Slusari a părăsit ședința de lucru organizată astăzi, 17 august, de premierul Ion Chicu referitor la problemele agricultorilor. Potrivit lui Slusari, „se dorește tergiversarea rezolvării unor probleme ale fermierilor disperați și se urmărește menținerea revendicărilor agricultorilor la nivelul promisiunilor”.

„Am părăsit ședința de lucru de la prim-ministrul Chicu. Nu era problema cea mai mare că am fost permanent atacat cu aberații precum că Platforma DA și eu personal ne aflăm în spatele protestelor fermierilor. Cu greu, dar am depășit și faptul că prim-ministrul a refuzat să cheme la discuția de azi reprezentanții agricultorilor-protestatari.



Însă, am simțit clar astăzi că se dorește tergiversarea rezolvării unor problem ale fermierilor disperați și se urmărește menținerea revendicărilor agricultorilor la nivelul promisiunilor. După marea întărzierea cu care sunt acum dezbătute soluțiile pentru depășirea efectelor nefaste ale unor calamități naturale inedite în istoria Moldovei, producătorii agricoli oricum nu au prea mult timp la dispoziție să aștepte implementarea reală a acestor soluții“, susține Slusari.

Slusari susține că a aflat astăzi că proiectul legii privind reeșalonarea datoriilor față de bănci nu are nicio perspectivă în opinia Guvernului, întrucât nu va fi acceptat de Fondul Monetar Internațional.

„În manieră de bătaie de joc prim-ministrul mi-a propus să scriem acest document în doi. Proiectul cu achitarea unor impozite ale agricultorilor prin rămbursarea TVA în cont la fel trebuie să fie coordonat cu FMI și dl. Pușcuța a remarcat că cel mai probabil avizul va fi unul negativ.



Bine, dar oare acest lucru nu a fost cunoscut de guvernare sâmbătă, când și eu și toți fermieri insistam asupra unor decizii de promptitudine maximă? Ideea de a elimina pentru anul curent certificatul privind lipsa restanței la buget în general a fost respinsă. Până în ultimul moment nu am renunțat și am cautat o variantă constructivă. Am propus ca, în cazul în care pe celelalte segmente nu putem oferi agricultorilor afectați soluții rapide și punem în pericol acordul cu FMI, haideți să alocăm până la 1 septembrie nu 300, dar 500 mln lei pentru compensarea pierderilor.



Am arătat explicit și două variante de realocare ale surselor pe intern: de la supermarketuri și benzinării – la agricultură. Nu s-a acceptat nici asta. Nu odată noi am menționat că nu avem nevoie de dialog de dragul dialogului sau a piarului unor politicieni care se încântă de o coaliție largă. Încă din aprilie, în toată perioada asta de când deja era absolut clară situația catastrofală climaterică, Platforma DA a venit cu propuneri și a căutat soluții pentru fermierii afectați. Pentru asta eram gata la colaborare cu orice forță politică. Însă, acum vedem că guvernare caută pretexte pentru a trage de timp și a nu face ceea ce a promis.



Platforma DA reiterează poziția susținerii revendicărilor producătorilor agricoli și a realizării proxime a acestora. Respectăm dreptul agricultorilor la un protest pașnic și apolitic. Totodată, declarăm că niciodată nu vom face figurație pentru mimarea dialogului, de care guvernrea profit doar pentru a minți fermierii. În spatele protestatarilor stau zeci de mii de cotași și salariați. Vreau să cunosc în spatele cui se află unele agroholdinguri mari, care își doresc și așteaptă falimentarea producătorilor mici și mijlocii din satele noastre!“, a scris Slusari pe pagina sa de Facebook.

Prim-ministrul R. Moldova, Ion Chicu, a anunțat într-un briefing de presă deciziile care s-au luat în legătură cu problemele agricultorilor în cadrul ședinței de lucru organizate astăzi, 17 august.