Sinteza ZdG: Cele mai importante evenimente ale zilei

Cele mai importante știri ale zilei adunate într-un sigur loc. Ziarul de Gardă lansează astăzi, 22 octombrie 2018, o nouă rubrică, în care cititorii www.zdg.md pot găsi informații despre evenimentele care s-au derulat pe parcursul zilei într-un text unic. Aici veți găsi rezumatul știrilor, cu link spre știrea completă pentru cei care doresc să afle mai multe detalii.

Luni, 22 octombrie 2018

Libertatea de exprimare este îngrădită pe pagina de Facebook a premierului Pavel Filip. Persoanele care scriu comentarii critice la adresa guvernării pe pagina oficială a prim-ministrului sunt blocate, iar mesajele acestora sunt șterse de către administratorii paginii. ZdG a făcut un experiment: am lăsat un comentariu critic pe pagina de Facebook a premierului și am așteptat să vedem în cât timp va fi șters.

În acest an, în Piața Marii Adunări Naționale va fi instalat un pom de Crăciun artificial. Potrivit autorităților, decizia a fost luată în urma consultării a circa 4 000 de persoane care și-au exprimat votul pe pagina de Facebook a Primăriei în favoarea unui brad artificial.

Jurnaliștii de la Hromadske au mers în orașul Kerci, Crimeea, unde în aceste zile sunt înmormântate victimele masacrului de la colegiul politehnic, din 17 octombrie și au discutat cu unele dintre rudele celor decedați.

A trecut aproape o lună de la întâlnirea premierului Pavel Filip cu Johannes Hahn, comisar european pentru politica de extindere și vecinătate. Întâlnirea a avut loc la New York, în marja sesiunii Adunării Generale a ONU. În urma întrevederii dintre cei doi oficiali, Johannes Hahn a scris pe pagina sa de Facebook că i-a înmânat premierului o listă de reforme ce trebuiesc implementate urgent de Guvernul de la Chișinău. Nici pe pagina de Facebook a premierului, dar nici pe site-ului Guvernului nu a fost pomenit nici măcar în treacăt despre existența acestei liste de reforme.

Organizatorii Adunării Naționale a Partidului Democrat au anunțat că în PMAN au fost prezenți circa 100 de mii de oameni. Același număr l-au anunțat și organizatorii protestului antiguvernamental la 6 septembrie 2015. Deși la ambele evenimente din imaginile video capturate cu drona se observă un număr mare de oameni, polițiștii au numărat 40 de mii de oameni la protestul opoziției din 2015 și 90 de mii, la evenimentul organizat de PDM duminică, 21 octombrie 2018.

Șeful adjunct al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Primăriei Chișinău, Alexei Țurcan, reținut pe 19 octombrie de către ofițerii Centrului Național Anticorupție într-un dosar de corupție, și-a recunoscut vina. Judecătoria Chișinău a emis un mandat de arest la domiciliu pentru 30 de zile pe numele acestuia.

„Am făcut două facultăţi universitare: dreptul şi biochimia, după care am activat într-un oficiu, unde aveam o muncă foarte plictisitoare, care nu îmi plăcea deloc. A trebuit să renunţ la un salariu stabil, să ies din zona de confort şi nu a fost uşor. Am avut ani în care ne-am confruntat cu lipsuri, am suportat frici, legate de un eventual insucces. Treptat, însă, mi s-au deschis mai multe uşi în faţă şi am înţeles că atunci când faci ceva cu dragoste, uşile ţi se deschid mai uşor în cale”.