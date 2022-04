Persoanele refugiate din Ucraina, adulți și copii, pot beneficia de consultația psihologului, asistentului social pedagogului și juristului direct în centrele pentru refugiați sau în comunitățile în care se află, datorită echipelor multidisciplinare mobile ”PIDTRIMKA”, create de Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC).

Echipele mobile au ieșit pentru prima dată în teren în prima săptămână a lunii martie și activează în 3 regiuni ale republicii – nord, sud și centru, deplasându-se la centrele de refugiați sau în comunitățile unde sunt cazați refugiații. Scopul echipelor este să acorde primul ajutor psiho-social persoanelor aflate în condiții de migrație, o comunitate formată preponderent din femei și copii, aflate pe teritoriul Republicii Moldova în urma crizei umanitare din Ucraina.

Prin intermediul Serviciul mobil ”PIDTRIMKA”, persoanele refugiate au acces la informații de care depinde securitatea lor personală, atât fizică, cât și psihologică, în condiții de migrație. Specialiștii echipei mobile se implică în activități cu copiii pentru a reduce din impactul stresului asupra sănătății lor, acordă suport parental, examinează fiecare caz în parte din perspectiva evaluării riscurilor sociale pentru copii, dar se implică și în referirea unor cazuri la alte servicii adresate persoanelor refugiate.

Crearea Serviciului mobil ”PIDTRIMKA” a venit ca un răspuns la nevoile persoanelor refugiate din Ucraina.

„Scopul final al acestor echipe de specialiști este să răspundă nevoilor refugiaților legate de siguranță, de starea de bine a copiilor, de o anumită stabilitate în plan social și integrare în societatea noastră. Putem spune că am venit în sprijinul persoanelor refugiate cu suport și informare – aceste lucruri nu sunt secundare! La fel cum orice om are nevoie de hrană, de o pătură caldă, la fel are nevoie și de informații care să-l ajute să ia decizii bune, de un sprijin care să-l ajute să depășească situația dificilă în care s-a pomenit peste noapte, fiindu- i respectate drepturile și demnitatea”, a declarat Daniela Sîmboteanu, președinta CNPAC, inițiatoarea acestui proiect de asistență psihosocială pentru persoanele refugiate din Ucraina.

Publicitate

Astfel, psihologii din echipele multidisciplinare au scopul de a informa persoanele refugiate, preponderent femei și copii, despre riscurile privind securitatea copiilor și adulților în perioada migrației și de a ghida părinții în identificarea simptomelor stresului la copii și adulți. De asemenea, ei acordă asistență imediată adulților, adolescenților și copiilor, în cazurile în care este necesar.

Alături de psihologi, este intens solicitată consultația juriștilor care, în cadrul Serviciului mobil ”PIDTRIMKA”, oferă consiliere în domeniul migrației și azilului. Juristul este solicitat cu întrebări ce țin de migrație în special: traversarea frontierei, obținerea unui permis de ședere sau a statutului de refugiat, restabilirea actelor de identitate, perfectarea actelor provizorii etc.

Asistentul social oferă informații despre servicii sociale disponibile, facilități, ajutor social și, la necesitate, efectuează intervenții mai complexe.

În sarcina echipei mobile intră, de asemenea, identificarea altor nevoi ale beneficiarilor și să-i ajute să le rezolve, de asemenea să-i însoțească către alte servicii de suport.

Echipa mobilă CENTRU a ajuns pentru prima dată într-un centru refugiați în data de 7 martie. Până în prezent, această echipă a vizitat 18 centre de refugiați din raioanele Hâncești (Cărpineni, Sărata-Galbenă), Telenești (Zahareuca, Sărătenii Vechi, Căzănești), Strășeni (s. Cojușna), Orhei (s. Ivancea) și 9 centre din mun. Chișinău.

Echipa mobilă SUD a acordat suport refugiaților din 9 localități, vizitând 3 centre din Cahul, și comunitățile de refugiați din satele Alexandru Ioan Cuza, Andrușul de Sus, Manta, Larga Nouă, Badicul Moldovenesc, Slobozia Mare, Vadul lui Isac și Zârnești.

Echipa mobilă NORD a ajuns, din 23 martie, în 10 localități, reușind să viziteze și să acorde suport persoanelor din 12 centre de plasament amplasate în mun. Bălți, or. Dondușeni, din raioanele Edineț (s. Zăbriceni), Ocnița (s. Călărășeuca), Florești (s. Vărvăreuca), Glodeni (s. Fundurii Vechi), Fălești, Sîngerei.

Publicitate

Unele centre au fost vizitate repetat, din cauza multitudinilor de solicitări.

Conformat datelor furnizate de Guvernul Republicii Moldova, în prezent în țara noastră se află aproximativ 100.000 de refugiați din Ucraina, dintre care circa 50 de mii de copii.

Serviciul Mobil de asistență psihologică și socială în situații de criză umanitară „PIDTRIMKA”, creat de Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC), cu suportul financiar al partenerilor ”Plan International” și ”War Child Holland”.

Publicitate