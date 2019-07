Șeful IP Bălți își anunță demisia: „Plec din MAI”

Șeful Inspectoratului de Poliție (IP) Bălți, Oleg Cojocari, anunță că a decis să-și dea demisia din funcție de pe 15 iulie. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta mai spune că, după 27 de ani de activitate, pleacă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

„Fie conducătorul cât de instruit și de școlit, dacă nu are o echipă bună și o susținere sănătoasă de la colectiv, susținere care, mai întâi de toate, trebuie meritată, lucrurile bune se fac foarte greu, iar rezultatul dorit rămâne mult așteptat. Aici vreau să zic că, paralel cu colectivul pe care l-am condus, am avut o susținere productivă și din partea conducerii IGP în persoana domnilor Alexandru Pînzari și Gheorghe Cavcaliuc și a întregii echipe conduse de ei”, notează acesta.

El nu a răspuns la telefon, pentru a spune care sunt motivele demisiei.

Oleg Cojocari a fost numit șef al IP Bălți la sfârșitul anului trecut.

Astăzi și-a anunțat demisia și șeful INP, Marin Maxian.