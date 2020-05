Sănătatea mintală în perioada pandemiei: Cu ce probleme se adresează moldovenii la psiholog

Pandemia, cu toate efectele ei, influențează semnificativ sănătatea mintală a oamenilor. Psihologii atenționează că aceasta va lăsa o amprentă puternică asupra comportamentelor. În timp ce unii specialiști menționează că stările persoanelor care solicită acum consiliere sunt mai puțin întâlnite de obicei, alții afirmă că ele doar se acutizează în această perioadă.

Diana Negru, care oferă ajutor în cadrul grupului „PSYCOVID – Moldova”, menționează că cei mai mulți au stări de panică, se întreabă ce și cum va fi mai departe, deoarece nimeni nu a stat o perioadă atât de lungă în autoizolare.

Potrivit ei, foarte mulți fac stări de panică anume uitându-se la televizor și văzând numărul de persoane infectate, astfel că persoanelor care suferă de boli cardiace, de exemplu, le recomandă să evite pentru o perioadă știri de acest gen.

Astfel, psihologul recomandă ca cei singuri să găsească pe cineva la cine să apeleze, familiile tinere să petreacă mai mult timp cu persoana dragă, iar cei cu copii să aibă jocuri, să gătească, învețe împreună.

Gholamali Mohammadifard precizează că au crescut conflictele interrelaționale și s-au evidențiat problemele la cei care au atins vârsta de pubertate și adolescență.

„Adolescența este vârstă „fugă de acasă”, când noi ne creăm propria identitate, iar pentru aceasta este necesar cât se poate mai mult timp liber și mai departe de părinți, pentru că oricum părinții de multe ore nu înțeleg și nu pot accepta schimbarea bruscă, ei încă merg pe inerția din trecut și vor să-și mențină aceeași influență, aceleași drepturi pe care le-au avut până atunci asupra copiilor, care deja sunt adolescenți, au atins o vârstă la care trebuie să-și manifeste propria personalitate și atunci apar lucruri personale. Vârsta de adolescență în orice perioadă este una cu probleme, doar că acum problemele respective s-au majorat, pentru că adolescenții nu prea au spațiul lor intim, în mare parte, au stat sub supravegherea părinților, iar asta devine deranjant, de multe ori creează anumite explozii neplăcute emoționale. Pe de altă parte, este o vârstă la care crearea propriei identități înseamnă a cunoaște și propriul sex, identitatea sexuală. Sexualitatea s-a activat, tu trebuie să îți dai seama dacă ai tendință spre sex opus, propriul sex, iar, în momentul când stai închis, practic, e imposibil și aceasta e cea mai importantă problemă în perioada respectivă pentru adolescenți, pentru că sexualitatea este un domeniu nou pentru ei și atunci acea dorință de a cunoaște cât mai mult, acea energie sexuală, care e o mare provocare. La adolescenți apar stări de dezechilibru, fobii, părinții vin și spun că nu se temea până acum de nimic, dar acum parcă se teme să iasă din casă, are nișe gânduri, mai ales cei care genetic sau anterior au avut depresie, în această perioadă este un pic mai devansată starea”, remarcă psihologul.

El susține că anume adolescența stabilește viitorul psihologic, iar mediul este extrem de important. Acesta le sugerează părinților să le acorde o atenție sporită adolescenților.

În cazul maturilor, Gholamali Mohammadifard susține că pandemia ar putea avea același efect ca și pușcăria: dezorientare, revoltă, depresie, nevroză.

„Relațiile sociale, interpersonale, dezvoltarea socială au venit pentru că noi am fugit de singurătate, de izolare, deoarece omul inițial s-a născut, a trăit singur. Din punct de vedere psihologic, omul în singurătate e nebun, adică om singur poți să fii la orice nivel, pentru că, practic, diferența între echilibrul psihic, normalitate și dezechilibru apare în capacitatea de a relaționa cu un mediu sau a nu putea, acesta este baremul de stabilire, punctul de diagnoză că omul e sănătos sau bolnav – numai în relație cu ceilalți. Un om care are depresie, când stă în cameră singur și nu are treabă cu nimeni, se simte bine, când apare cineva, perturbă starea lui. Dacă mergem pe acest principiu, pandemia ne-a îndepărtat de normalitate.

Norocul nostru e că suntem cam toți la fel și poate asta ne va ajuta.

Cei care au avut precedente, sufereau până acum de ceva, pandemia i-a ajutat într-un fel pe cei bolnavi psihic să se simtă mai bine, pentru că dacă avea o nevroză obsesiv-compulsivă, pandemia a legiferat total – curățenia, spălarea de 70 de ori pe mâini, ei trăiesc regește acum, nu mai simt că-s bolnavi, cei care erau cu nevroză isterică pentru ei e normal, tot superficial, își pun un selfie pe Facebook, stau acolo, lumea aplaudă, nu au nevoie de realitate, cei care au avut depresie, la ei e frumos, stau acasă, nu trebuie să se ducă nicăieri, nu văd pe nimeni, nu sunt deranjați. Acești, care erau înainte defavorizați, acum s-a creat un echilibru și ei se simt în apele lor, dar nu e bine pentru ei, pentru că asta se va termina și va fi mai greu, în loc să lucreze cu ei, să-și creeze o viață normală, se aprofundează în boala pe care o au.

Dar cei care erau activi, care aveau o viață normală cu ceilalți, pentru ei foarte greu, este ceva care creează dezechilibru, pentru acești oameni vor fi necesare programe post-pandemie”, explică psihologul pentru ZdG.