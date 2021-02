Șaisprezezce substații de asistență medicală urgentă din R. Moldova au primit ambulanțe noi

IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP )informează că la data de 22 februarie curent, 21 de autosanitare de tip B au fost repartizate pe teritoriul R. Moldova. Astăzi a avut loc repartizarea celei de a doua tranșă a ambulanțelor din cele 168 de unități de transport sanitar, care urmează să ajungă în R. Moldova până la finele anului 2021.

Potricit CNAMUP, ambulanțele de marca Ford au fost distribuite în 16 Substații de Asistență Medicală Urgentă din mun. Chișinău și Bălți și din raioanele Briceni, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Sîngerei, Soroca, Cahul, Cantemir, Taraclia, Comrat și Ceadîr- Lunga.

„Remarcăm faptul că unităţile de transport sanitar corespund tuturor standardelor internaționale în domeniu, iar echipamentul medical din dotare permite acordarea asistenţei medicale de urgenţă la cel mai înalt nivel. Reînnoirea parcului auto al Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească va asigura o mai mare operativitate a intervențiilor, condiții mai bune de acordare a asistenței medicale urgente și de transport asistat la etapa de prespital și o calitate sporită a serviciilor medicale prestate populației“, susțin reprezentanții CNAMUP.

La data de 10 februarie curent, primele 20 de autosanitare de tip B au fost repartizate în 12 Substații de Asistență Medicală Urgentă din țară.

În 2019, ZdG a scris un articol despre cum după ani de zile în care parcul de ambulanțe, al cărui necesar este de 450 de unități, a fost mai mult „cârpit” cu autosanitare cumpărate sporadic, într-un număr insuficient.

Pe 12 iulie 2018, premierul de atunci, Pavel Filip, semna un acord de împrumut, în valoare de 12 milioane de euro, cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Din acești bani, Guvernul anunța că vor fi cumpărate 170 de ambulanțe noi. La scurt timp a fost organizată o licitație în urma căreia a fost desemnată câștigătoare aceeași firmă din Turcia care livrase și ambulanțele Mercedes în R. Moldova. De această dată însă oferta câștigătoare propunea ambulanțe Ford.

În total, urmau a fi achiziționate 168 de autosanitare, dintre care 35 de ambulanțe de terapie intensivă (de tip C) și 133 pentru acordarea primului ajutor medical (de tip B). Livrarea ambulanțelor însă stopată, iar soarta acestui contract este, deocamdată, neclară pentru că și această achiziție a intrat în vizorul oamenilor legii. Procurorii însă evitau să ofere detalii motivând că ancheta se află abia la început.

Întrebată atunci despre motivele stopării achiziției ambulanțelor Ford, fosta ministră Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ala Nemerenco, ne-a comunicat, că „au fost găsite nereguli în procedura de achiziții”, dar că nu ne poate oferi detalii pentru a nu prejudicia ancheta oamenilor legii.

În perioada 27-29 iunie 2019 un grup de specialiști din R. Moldova s-au deplasat în orașul Adana din Turcia pentru inspectarea și constatarea corespunderii tehnice a ambulanțelor și dotării cu utilaj și aparataj medical a unităților sanitare Ford, care urmau a fi livrate în țara noastră.

„Am fost delegat de guvern în Turcia pentru a inspecta modelele de ambulanțe care urmau a fi livrate conform contractului: o ambulanță de tip B și una de tip C. Nu am plecat singur, am plecat cu un grup de experți-specialiști din R. Moldova. După inspecție a devenit clar că și aceste ambulanțe, la fel ca și echipamentele medicale din dotare, erau neconforme. Mai mult, echipamentele medicale erau montate aproape în condiții artizanale, de câțiva meseriași neautorizați ai companiei turcești care nu aveau competențele profesionale necesare. Ne-am dat seama de acest lucru deoarece dânșii ne întrebau pe noi: „unde doriți să vă instalăm echipamentul X sau Y? Pe peretele din stânga sau pe peretele din dreapta, mai sus sau doriți mai jos?” Conform standardelor europene pentru ambulanțe montarea echipamentelor este strict reglementată și standardizată și nu este un subiect de negociere”, a susținut Boris Gîlca după vizita la uzina care pregătea ambulanțele.

Astfel, a declarat fostul secretar general de stat, „grupul de experți din Moldova a concluzionat că ambulanțele nu sunt conforme, echipamentele sunt de foarte proastă calitate, montarea lor este efectuată neautorizat, iar costul acestora este surprinzător de înalt. Astfel, în raportul despre deplasare, remis către Prim-ministru, m-am expus asupra necesității rezilierii contractului, reconsiderarea licitației și demararea unei noi licitații internaționale, absolut transparente, pentru procurarea unor ambulanțe conforme, de cea mai bună calitate, conform standardelor europene”.