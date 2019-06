Ruslan Codreanu a demis toţi şefii Pieţei Centrale

Ruslan Codreanu a demis întreaga conducere a Pieţei Centrale. Potrivit edilului interimar „sunt datorii de peste 60 de milioane de lei, care ar trebui să fie acoperite din bugetul primăriei”. Declaraţiile au fost facute astăzi, 21 iunie, în cadrul unei conferinţe de presă.

Potrivit edilului interimar, chiar dacă conducerea Pieţii Centrale a fost schimbată în urmă cu două luni, acesta continuă să primească mesaje din partea agenţilor economici, precum că se colectează in continuare taxe şi se pun presiuni agenţilor care activează de mulţi ani în perimetrul pieţii Centrale.

Totodată, astăzi a fost creat Consiliul de administraţie a Pieţii Centrale. Potrivit lui Condreanu, consiliul „va fi un organ erarhic care va avea menirea controleze şi să monitorizeze activitatea acesteia”.

La 11 aprilie, Ruslan Codreanu a semnat o dispoziție de numire a unui nou director interimar al „Pieței Centrale”. Asfel, funcţia a fost ocupată de Lilia Buștiuc, care până atunci a activat în funcția de șefă a combinatului școlar „Piața Centrală”. Buștiuc a fost numită în această funcție după ce fostul director interimar, Octavian Bivol, a fost demis.