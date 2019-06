Rezultate BAC: 11 tineri au promovat examenul cu 10 pe linie

În acest an, 11 tineri au obținut 10 pe linie la examenul de BAC. Potrivit rezultatelor preliminare ale sesiunii de bază a examenului de Bacalaureat, rata de promovare a absolvenților din licee a fost de 87,41%, cu circa 4 puncte procentuale mai mare decât anul trecut, la aceeași etapă. Respectiv, din 10 583 de liceeni, doar 1 332 de elevi nu au promovat examenul de BAC.

Numărul candidaților cu nota medie mai mare sau egală cu 8 este de 2 371, față de 1843 în 2018, iar 535 de candidați au nota medie mai mare sau egală cu 9, în comparație cu 359 în 2018.

Chiar dacă pentru candidații din colegii și centre de excelență examenul de Bacalaureat nu reprezintă etapa finală a studiilor, aproape jumătate dintre ei au promovat examenul. Astfel, dintre cei 3692 de candidați admiși, au susținut examenul de Bacalaureat 1768 de candidați. Rata de promovare pentru candidații din colegii și centre de excelență constituie 47,89%.

Din 2467 de restanțieri din sesiunile anterioare au promovat examenul 456 de candidați, ceea ce constituie 18,48%.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării informează că în acest an au fost eliminați din examen pentru fraudă doi candidați.