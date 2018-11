Reacția Primăriei Orhei la incidentul în care au fost implicate jurnalistele ZdG la hramul localității

Primăria municipiul Orhei acuză Ziarul de Gardă de minciună și dezinformare, asta după ce reporterii ZdG au declarat că au fost somați să nu filmeze în perimetrul parcului de distracții OrheiLand, acolo unde la 8 noiembrie Primăria Orhei a organizat evenimente și activități pentru a marca hramul localității.

Mesajul publicat de Primăria orașului Orhei: Primăria municipiului Orhei condamnă minciuna și dezinformarea reporterilor de la „Ziarul de Gardă”, promovată și de alte surse media, și anume că funcționarii primăriei Orhei ar fi interzis filmările pe teritoriul parcului de distracții „OrheiLand” în timpul evenimentelor dedicate Zilei Orașului Orhei. În acest context, menționăm că jurnaliștii de la „Ziarul de Gardă”, la fel ca și alte surse media prezente la eveniment, au avut acces pe tot teritoriul parcului de distracții pentru a filma în timpul evenimentelor organizate cu ocazia Hramului orașului. De asemenea, negăm afirmația jurnaliștilor ZDG că le-a fost periclitată activitatea.Ținem să menționăm că, dimpotrivă, reporterii instituției media făceau panică și exces de zel, și deranjau vizitatorii parcului de distracții „OrheiLand” veniți să serbeze Hramul localității. Acest lucru poate fi observat și în video-ul postat de jurnaliștii de la „Ziarul de Gardă”. Mai mult, în acea zi, pe 8 noiembrie 2018, primarul municipiului Orhei a oferit și un interviu, răspunzând la întrebările adresate de reporterii de la „Ziarul de Gardă”. Edilul le-a sugerat jurnaliștilor să formuleze întrebările în scris, pentru a primi un răspunsuri mai ample. În concluzie, regretăm comportamentul reporterilor de la „Ziarul de Gardă” veniți la Hramul Orașului Orhei pentru a face reportaje negative cu prețul hărțuirii orheienilor și a oaspeților acestora.

Ziarul de Gardă a publicat un material video în care reporterele ZdG sunt somate să nu filmeze pe teritoriul parcului „Orheiland”. Atât imaginile video, cât și declarațiile reporterelor, contrazic opinia publicată de Primăria municipiului Orhei.



„Fiind în misiune de serviciu, atât eu, cât și colega mea, am fost somate de câteva persoane din serviciul de pază, angajați ai parcului, dar și persoane necunoscute, să nu filmăm pe teritoriul parcului de distracții Orheiland. În timp ce intervievam oamenii prezenți la eveniment, ni s-a reproșat că nu am avea acreditare, că nu este bine ce facem și chiar enervăm cu prezența noastră. Ne pare rău dacă s-au creat confuzii și dacă cineva se simte vizat fără motiv, dar accesul nostru a fost limitat pe teritoriul parcului”, menționează Viorica Tataru, reporteră ZdG.

„În momentul în care mi s-a cerut să mă prezint, am spus că sunt de la ZdG și atunci au început problemele. Au apărut oamenii care mă fotografiau cu telefonul, iar la un moment dat am fost împinsă cu forța de câteva persoane, care m-au scos din mulțime. În timpul concertului de noi s-au apropiat două persoane care au zis că noi nu avem acreditare. În acel moment m-am apropiat de un reporter de la Publika și am aflat că nici el nu are acreditare și că nici nu era necesară acreditarea. Am fost urmărită în timpul evenimentului și a fost prima dată când nu m-am simțit în siguranță la un eveniment public”, susține și Ecaterina Alexandr, reporteră ZdG.

Organizațiile neguvernamentale de media condamnă abuzurile persoanelor care au împiedicat jurnaliștii de la Ziarul de Gardă să reflecte evenimentele organizate de Primăria orașului Orhei cu ocazia Hramului localității. ONG-urile de media subliniază că astfel de manifestări prin care jurnaliștii sunt restricționați în drepturile lor sunt incompatibile cu prevederile legislației naționale și cu standardele internaționale referitor la libertatea presei.