Reacția asistentului deputatului Lilian Carp, implicat într-un conflict cu ofițerii de patrulare

Asistentul deputatului Lilian Carp, care a fost oprit de ofițerii de patrulare în seara zilei de 23 noimebrie pentru că nu ar fi avut centura cuplată, a venit cu o reacție după ce Inspectoratul Național de Patrulare a postat imagini video din momentul stopării acestuia de către polițiști. Alexandru Grecu, care este și jurnalist, își cere scuze față de ofițerii de patrulare pentru că le-a vorbit urât și susține că urmează să își dea demisia din funcția de asistent de deputat. Totodată, jurnalistul precizează că poliția l-a acuzat de lucruri neadevărate.

„Din start vreau să-mi cer scuze de la toți cei au văzut acele imagini în care eu apar nervos și vorbind urât cu cei 2 colaboratori ai poliției rutiere. Indignarea mea a pornit de la faptul că cei 2 colaboratori de poliție m-au acuzat de niște lucruri neadevărate. În primul rând mi s-a spus că n-aș fi oprit la indicația lor, ceea ce nu este adevărat. Eu am oprit, doar că un pic mai departe de sensul giratoriu, unde polițistul mi-a făcut semn cu mâna să opresc abia după ce eu trecusem de el și i-am observat gestul doar pentru că mă uitam în oglinda retrovizorie ca să mă asigur că nu este nici un automobil din direcția sensului giratoriu. Cine cunoaște rondul de la Ialoveni știe că acolo se intersectează vreo 5-6 drumuri și în ora de vârf este mereu aglomerat.

Din câte cunosc, este interzis să stopezi în sensul giratoriu, mai ales când pe drum este polei, iar traficul este intens, punând în pericol ceilalți șoferi participanți la trafic. Respectiv, eu am stopat pe dreapta după ce am ieșit din sensul giratoriu. Dar acesta este al doilea motiv invocat de polițiști.

Primul ar fi că nu am avut cuplată centura de siguranță, ceea ce la fel nu este adevărat. Plus că eu nu-mi imaginez cum polițistul a văzut că nu am centura cuplată pe timp de noapte

Da, după asta am început să le vorbesc urât, fapt pentru care mi-am cerut scuze de la polițiști. E clar că am greșit, la fel cum au greșit și ei când au început să mă tragă de mână ca să mă scoată din mașină și dacă nu le spuneam că sunt angajat al parlamentului sunt sigur că ar fi aplicat și forța fizică, cum au mai fost cazuri. Ei scuze nu și-au cerut…

Încă o dată accentuez: eu nu mă îndreptățesc pentru comportamentul urât. Vreau doar să redau evenimentele, care m-au făcut să devin nervos într-o țară în care lumea a devenit nerăbdătoare inclusiv din cauză că un polițist poate să te oprească pe stradă fără motiv și să-ți coase cu ață albă tot ce-i trece prin cap. Sunt sigur că fiecare șofer din țara asta a avut situații similare”, susține Alexandru Grecu.