Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre admiterea la universitate

În unele universități a început deja procesul de admitere la studii, iar odată cu această etapă apar și unele întrebări despre procesul de depunere a documentelor, taxe de studii și medii de concurs. Mai jos găsiți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări în procesul de admitere la studii universitare în R. Moldova.

Și în acest an fiecare universitate îşi stabileşte termenele de depunere a actelor şi metodologia proprie de admitere.

Atenţie! Fiecare universitate are calendarul său de admitere și trebuie să urmăreşti la universităţile care te interesează:

Deţinătorii diplomelor de bacalaureat, ai diplomelor de studii profesionale (sau diplome de studii medii de specialitate) sau deţinători cu diplome de studii superioare sau a unui act echivalent.

Candidații la studii superioare de licență vor putea să se înscrie la concursul de admitere concomitent la mai multe specialități, la una sau mai multe instituții de învățământ superior, însă vor putea fi înmatriculați doar la o specialitate în cadrul unei singure instituții, unde vor depune actele în original.

La calcularea mediei generale de concurs instituțiile de învățământ superior pot utiliza:

Confirmarea locului bugetar se face prin depunerea actelor de studii în original la universitatea și specialitatea la care te decizi că vrei să rămâi şi trebuie sa te asiguri care este data de depunere a actelor de studii în original.

Fiecare universitate stabileşte taxe de studii aprobate de Consiliul de dezvoltare strategică instituţională, în funcție de specialitate/universitate.

Pentru asigurarea dimensiunii sociale, 15 la sută din locurile bugetare la studiile superioare de licență sunt acordate următoarelor categorii de candidați, precum:

Anual, Comanda de Stat prevede locuri cu destinație specială la studii superioare de licență pentru candidații, absolvenţi ai instituţiilor de învățământ din localităţile de est şi din mun. Bender. 50 la sută din acestea se vor acorda absolvenților liceelor din localităţile de est şi din mun. Bender, care au studiat după programele de învățământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, precum şi absolvenților originari din localităţile de est și zona de securitate care au urmat studiile în liceele situate în această zonă, iar 50 la sută vor fi acordate absolvenților instituţiilor de învățământ general din raioanele de est, care au studiat după programa școlii de 11 clase.