R. Moldova și Ucraina au semnat un acord privind punerea în aplicare a Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier

Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, și omologul sau ucrainean, ministrul Protecției Mediului și a Resurselor Naturale, Ruslan Strileț, au semnat, la Odesa, un acord privind punerea în aplicare a Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier.

Prin acest acord, Moldova și Ucraina se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a preveni, reduce și minimiza potențialul impact transfrontalier asupra mediului.

Conform unui comunicat de presă al Ministerului Mediului, acordul este un angajament comun care vine să asigure „implementarea eficientă a unor politici de mediu sustenabile și sănătoase pentru generațiile viitoare”.

