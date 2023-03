R. Moldova a trecut la ora de vară. Recomandări pentru reducerea efectelor negative ale schimbării orei

R. Moldova a trecut la ora de vară duminică, 26 martie. În această noapte ora 3.00 a devenit ora.4.00. Ceasurile s-au dat înainte în toate ţările Uniunii Europene cu respectarea fusului orar.

În acest an, trecerea la ora de vară are loc la câteva zile după echinocțiul de primăvară. Duminică, 26 martie este singura zi din an cu 23 de ore.

Efectele negative ale schimbării orei pot fi ameliorate

Medicii susțin că în primele săptămâni după schimbarea orei de vară sunt posibile tulburări de somn, stări de oboseală, poate apărea o uşoară depresie, lipsa poftei de mâncare, dureri de cap. Aceste simptome sunt normale. În caz că apar complicaţii ale durerilor sau acutizări ale îmbolnăvirilor cronice este necesară adresarea imediată la medic.

Medicii recomandă ca în această perioadă, să facem mai multă mişcare, să avem un somn sănătos şi să consumăm alimente bogate în vitamine şi minerale.

Cum adaptăm organismul la schimbarea orei

Există modalități prin care putem să ne ajutăm organismul să se adapteze mai bine:

Păstrați un ritm regulat de somn înainte și după schimbarea orei. Este important să vă treziți la aceeași oră dimineața. Organismul eliberează cortizol dimineața pentru a vă face mai alert. Pe măsură ce ziua avansează, veți deveni din ce în ce mai obosit, deoarece nivelul de cortizol scade, limitând impactul schimbării de oră asupra somnului.

Obișnuiți-vă treptat corpul cu noua oră, schimbându-vă încet, încet programul de somn pe parcursul unei săptămâni. Schimbarea orei de culcare cu 10-15 minute mai devreme sau mai târziu în fiecare zi vă va ajuta organismul să se adapteze fără probleme la noua oră și va reduce resimțirea decalajului orar.

Bucurați-vă de lumina soarelui dimineața. Lumina dimineții ajută organismul să se adapteze mai repede și sincronizează ceasul corporal, în timp ce lumina de seară întârzie acest ceas. De asemenea, lumina de dimineață vă sporește starea de alertă și vigilența în timpul zilei și vă ajută să dormiți mai bine noaptea.

Evitați lumina puternică seara. Aceasta include lumina albastră de la telefoanele mobile, tablete și alte dispozitive electronice. Lumina albastră poate întârzia eliberarea hormonului somnului, melatonina, și ne poate decala ceasul intern la o oră mai târzie. Un mediu întunecat este cel mai bun la culcare.

Mențineți un regim alimentar regulat. Mâncarea poate contribui, de asemenea, la sincronizarea ceasului corporal. Cercetările au arătat că expunerea la lumină și mâncatul la momentul potrivit pot ajuta ceasul principal și cel periferic să se miște cu aceeași viteză. Pri urmare, respectați orele de masă și evitați mesele târzii.

Trecerea la ora de vară se face în ultimul weekend din luna martie.

În luna octombrie 2021, Guvernul R. Moldova a aprobat Avizul la proiectul de lege privind renunțarea la schimbarea sezonieră a orei. Totuși, R. Moldova va trece la ora de vară întrucât Consiliul European nu a votat deocamdată măsura privind renunțarea la schimbarea sezonieră a orei.

Directiva 2000/84/CE privind dispozițiile referitoare la orarul de vară, care a intrat în vigoare în 2001, stabilește o dată și o oră comună pentru începerea și încheierea perioadei de vară în Uniunea Europeană.

Pe 26 martie 2019, Parlamentul European a votat în favoarea renunțării la schimbarea sezonieră a orei, însă Consiliul Uniunii Europene încă nu a examinat-o și, respectiv, propunerea nu a fost adoptată și nu a intrat în vigoare.