Primele declarații ale medicului-chirurg care a fost filmat în timp ce vorbea cu o pacientă vorbitoare de rusă: „Primesc amenințări cu moartea”

În seara de 20 iulie, în mediul online au apărut niște imagini video cu un medic-chirurg din secția ORL a Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga” din capitală, în care acesta discută cu o pacientă vorbitoare de limba rusă. Medicul a fost dur criticat în mediul online, fiind învinuit de internauți că ar avea un limbaj „rusofob”. Ziarul de Gardă a discutat cu medicul, dar și cu șeful secției ORL, care au oferit primele declarații.

Potrivit doctorului, discuția ar fi fost mult mai lungă, iar în imaginile video au fost incluse momente rupte din context „pentru a da o tentă politică”.

„În ziua de marți, înainte de operație, am intrat în salon. Pacienta a spus că are emoții. Noi am vorbit pe diferite teme. Videoclipul a fost redactat, au fost scoase din context fraze. Conversația a avut un ton de glumă ca să îi scot stresul înainte de operație. A fost montat așa încât să pară o instigare la ura, dar discuția a fost mult mai lungă. Am vorbit în primul rând despre operație, cum va avea loc”, a explicat doctorul-chirurg.