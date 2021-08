Primarul general al capitalei, Ion Ceban, solicită Guvernului și Parlamentului să ajusteze cadrul legal pentru a fi stabilit organul constatator și modul de sancționare a celor care nu înlătură ambrozia de pe terenurile gestionate și să aloce resurse financiare suburbiilor și raioanelor din apropierea municipiului Chișinău, în vederea combaterii ambroziei. Potrivit acestuia, „ambrozia nu este doar problema Chișinăului”.

Ion Ceban susține că Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” zilnic întreprinde măsuri de combatere prin metode tehnice și chimice pentru depistarea focarelor și eliminarea ambroziei.

„În perioada 4 iunie-23 august, 51 de focare au fost distruse prin metode chimice, iar 96 de focare au fost distruse prin metode tehnice (în total 11,12 ha). (…) Am discutat cu primarii, ei spun că nu dispun de finanțe, dar nici de persoane care ar nimici ambrozia. Am avut discuții și cu fosta conducere a Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, am solicitat ajutor și finanțare eventual prin intermediul Fondul Ecologic Național. Răspunsul a fost că ei dispun de finanțe doar pentru buclete informative și pentru spoturi publicitare (…).

Solicităm Guvernului și Parlamentului următoarele: Ajustarea cadrului legal, astfel încât să fie stabilit organul constatator și modul de sancționare a celor care nu înlătură ambrozia de pe terenurile gestionate; Alocarea resurselor financiare suburbiilor și raioanelor din apropierea municipiului Chișinău, în vederea combaterii ambroziei. Totodată, intenționăm să creăm o entitate separată, specializată în combaterea plantei. Echipa de muncitori să fie dotată cu stropitori electrice, motostropitori, metode chimice și motocositoare pentru metode tehnice”, a spus Ceban într-o postare pe Facebook.

Potrivit ANSA, ambrozia este una dintre cele mai invazive plante existente pe teritoriul R. Moldova, iar impactul negativ al buruienii se răsfrânge asupra sănătății omului. Condițiile climaterice din anul curent – ploi frecvente și căldură de peste 30 de grade – favorizează dezvoltarea sporită a ambroziei.

Până la începutul toamnei, polenul acestei plante, purtat de vânt poate provoca polinoze (rinită alergică, conjunctivită alergică, fiind unul dintre factorii agravanți ai astmului). Totodată, prezența buruienii în culturile agricole cauzează pierderi semnificative de recoltă.