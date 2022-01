Previziuni în domeniul social pentru anul 2022. Experți: Aprovizionarea R. Moldova cu gaze naturale, Omicrom și riscul sărăciei – provocările majore din 2022

„În 2022, inflația R. Moldova ar putea depăși pragul de 15%, iar familiile cu venituri mici se vor confrunta cu sărăcia”. „Aprovizionarea R. Moldova cu gaze naturale și noua variantă a coronavirusului – Omicrom sunt cele mai mari provocări ale anului 2022”. Acestea sunt previziunile experților în domeniul social Mariana Iațco, Dorin Vaculovschi și Adrian Lupușor, pentru anul 2022.

Ziarul de Gardă a discutat cu trei experți și i-a întrebat cum va fi anul 2022 pe plan social și vă prezintă opiniile lor în acest sens.

„Inflația în 2022 urmează să depășească pragul de 15%, afectând în special familiile cu venituri mici”

Directorul executiv al organizației neguvernamentale și non-profit specializată în cercetări economice și de politici publice Expert-Grup Adrian Lupușor susține că în 2022 cetățenii R. Moldova se vor confrunta cu o serie de provocări sociale, dar și economice. Una dintre provocări este riscul sărăciei, întrucât în 2022 inflația ar urma să depășească 15%. O altă provocare, potrivit expertului, este aprovizionarea țării cu gaze naturale, dar și noua varianta SARS-CoV-2 Omicron care ar putea afecta activitatea economică, în contextul unei rate scăzute de vaccinare.

Adrian Lupușor

„Pentru anul 2022 urmează să continue tendința pro-inflaționistă, depășind nivelul de 15%. Aceasta va afecta în special familiile cu venituri mici, mă refer preponderent pentru cele din categoria I și II, care aloca circa 3/4 din bugetele familiale pentru serviciile și bunurile unde prețurile vor crește cel mai mult: gaze, încălzirea termică, servicii comunale și produse alimentare. Aceasta expune societatea riscurilor de sărăcie și este un semnal pentru Guvern privind eficientizarea țintirii instrumentelor de protecție socială pentru a răspunde necesităților celor mai nevoiași. Riscurile de sărăcie, dar și cronicitatea sărăciei sunt confirmate de recentul Sondaj/Studiu Genenerații și Gen conform căruia familiile cu venituri mai mici au așteptări mai negative privind veniturile sale pentru anii următori, comparativ cu familiile cu venituri mai mare, care au așteptări ceva mai optimiste. (…) Se menține și riscul reizbucnirii „crizei aprovizionării cu gaze” din cauza agendei energetice complicate cu partea rusă. Nu în ultimul rând, noul val asociat cu versiunea Omicron al Covid-19 riscă să pericliteze situația sanitară. Aceasta ar putea afecta semnificativ activitatea economică și situația socială, în contextul unei rate scăzute de vaccinare, dar și a lipsei unor măsuri cu adevărat ample de sprijin pentru populație și firme în eventualitatea înrăutățirii situației pandemice”, explică analistul Adrian Lupușor.

„Atât salariile cât și pensiile chiar şi majorate puţin în prezent nu ne vor ajuta să ieșim din sărăcie”

Mariana Iațco, expertă în politici sociale, IDIS „Viitorul” afirmă că și în 2022 R. Moldova rămâne statul cu cel mai redus nivel de trai din regiune. Potrivit expertei, în 2022, sunt prevăzute majorări salariale în sectorul public, dar nu este prevăzută revizuirea scutirilor personale pe venit al salariaţilor, astfel veniturile populației nu vor crește.

Mariana Iațco, expertă în politici sociale, IDIS „Viitorul”

„Anul 2022 în ceea ce priveşte domeniul social va fi caracterizat prin presiuni asupra bugetului asigurărilor sociale, situaţie generată de mai mulţi factori, precum contractarea economiei naţionale, efectele pandemiei şi creşterea prețurilor, care va afecta veniturile şi cheltuielile populaţiei. Chiar dacă a fost majorat bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022 cu o creştere de 3,7 miliarde de lei față de anul precedent, acest fapt nu va impacta, în mare parte, bunăstarea social-economică a populaţiei, în special a categoriilor social vulnerabile. E binevenit faptul majorării plăților şi prestațiilor sociale (pensia minimă pentru limită de vârstă, indemnizații pentru diferite categorii de persoane, inclusiv susţinerea angajatorilor şi salariaţilor pe fonul în situaţiiei de criză economică provocată de pandemia Covid-19), însă aceste măsuri nici pe de parte nu vor acoperi cheltuielile necesare pentru asigurarea unui trai decent. Sunt prevăzute anumite majorări salariale în sectorul public, însă nu-i prevăzută revizuirea scutirilor personale pe venit a salariaţilor, astfel nu putem vorbi despre sporirea veniturilor populaţie. Atât salariile, cât și pensiile chiar şi majorate puţin în prezent, nu ne vor ajutat să ieșim din sărăcie. Acest fapt se explică, prin creşterea prețurilor tot mai accelerat decât creşterea veniturilor, iar Republica Moldova rămâne statul cu cel mai redus nivel de trai din regiune. În acelaşi timp în 2022, preocupările R. Moldova pe plan social vor continua să graviteze în jurul decalajelor importante ce apar în plan demografic și al forței de muncă. În contextul actual, piaţa muncii din R. Moldova continuă să sufere profunde transformări. Între factorii care afectează buna funcționare a acesteia şi induc o serie de probleme amintim: reforme economice masive, scăderi dramatice ale numărului de lucrători din anumite sectoare economice, reducerea sporului demografic natural şi accentuarea migraţiei definitive şi temporare”, a declarat Mariana Iațco, expertă în politici sociale în cadrul IDIS „Viitorul”.

„După ce se va răsufla elementul crizei gazelor naturale prețurile vor scădea, vor scădea treptat, până vor reveni la normal”

Doctorul în economie Dorin Vaculovschi susține că în 2022 pensiile și indemnizațiile se vor majora însă, potrivit lui, nu este clar dacă aceste creșteri vor asigura cetățenilor un trai decent. Vaculovschi susține că problema gazelor naturale cu care se confruntă R. Moldova, dar și alte țări europene, este una de conjunctură care va mai dura încă 2-3 luni, după care prețul unui metru cub de gaze naturale treptat se va diminua și va reveni la normal.

Dorin Vaculovschi

„Noi acum ne confruntăm cu niște șocuri externe destul de puternice, de exemplu creșterea prețurilor la gazele naturale, prețurile la carburanți și asta nu ține de evoluțiile interne ale țării, dar asta e un element de sabotaj sau presiune pe care noi îl observăm nu doar pentru R. Moldova, dar și pentru țările europene. În ceea ce privește evoluția salariilor eu sunt sigur că salariile vor crește pentru că politica economică este orientată spre alte valori, mai liberale, mai puțin intervenționiste. Din punct de vedere al justiției sociale se observă unele lucruri spre bine. Dacă vorbim de bunăstare, de pensii și protecție socială, intuiesc că vor fi anumite creșteri pentru pensii, indemnizații, dar nu sunt sigur că aceste creșteri vor acoperi necesarul pentru combaterea sărăciei și asigurarea unui trai decent. Criza gazelor naturale este o criză conjuncturală care va dura încă două-trei luni și după ce se va răsufla elementul crizei veți vedea cum prețurile vor scădea, vor scădea treptat, până vor reveni la normal, iar lucrul acesta s-a făcut pentru anumite presiuni asupra actualei guvernări. (…) Fluxurile migraționiste sunt determinate de factorii economici, deci diferența mare de salarii îi determina pe oameni să plece. Odată ce în R. Moldova va fi o tendință de creștere a salariilor, de stabilitate a locurilor de muncă, de o previzibilitate în afaceri, un proces investițional vizibil, atunci migrația se va diminua. Migrația este un fenomen însoțitor procesului de globalizare. Cu aceste procese migaționiste se confruntă și țările vecine România și Ucraina. (…) Dă Doamne să combatem pandemia și cum vom ieși din pandemie totul va reveni la normal. Noi și anul acesta 2021 a fost un an benefic comparativ cu 2020, a crescut și Produsul Intern Brut (PIB), a crescut și producția industrială, producția agricolă a crescut cu 20% aceasta este un indicator foarte puternic și a rămas să vedem unde să realizăm producția. Ce ține de afaceri pentru 2022 sunt destul de optimist. Putem să avem și o anumită creștere. În ultimele două luni inflația a crescut 10-14%, dar creșterea veniturilor nu a fost la fel de mare. Veniturile reale ale populației s-au redus nu doar din punct de vedere al pensiilor, dar și a salariilor. Creșterea prețurilor are un caracter conjunctural. În 2020 am avut o creștere a sărăciei, încă nu avem datele pentru 2021, iar atunci când vorbim de combaterea sărăciei aici este nevoie e alte măsuri de protecție socială decât cele tradiționale”, a declarat Dorin Vaculovschi, doctor în economie.

