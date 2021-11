Președinta Maia Sandu oferă detalii despre respingerea solicitării de grațiere a mamei cu cinci copii condamnată pentru escrocherie

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a oferit mai multe detalii vineri, 19 noiembrie, despre respingerea solicitării de grațiere a Nataliei Ursachi, mamă a cinci copii condamnată pentru escrocherie, din motiv că nu a stins datoriile față de partea vătămată și nu și-a recunoscut vina.

Șefa statului afirmă că în momentul în care a semnat documentul nu a știut despre situația familială a Nataliei Ursachi – că este mamă a cinci copii.

„Primul lucru pe care trebuie să-l spun și nu vreau să dau vina pe Comisia pentru problemele grațierii persoanelor condamnate pe lângă președintele R. Moldova, este că atunci când a ajuns dosarul la mine pe masă aceste detalii despre faptul că femeia are cinci copii nu au fost prezente acolo. Deci, eu când am semnat documentul nu am știut despre situația ei familială. Am aflat din ceea ce ați prezentat dumneavoastră în presă, uneori mai bine intenționat și altădată mai puțin bine intenționat, după care evident că am avut o discuție cu Comisia de grațiere. Vreau să fac o precizare pentru că am tot respectul pentru membrii acestei Comisii, sunt oameni de valoare din diferite domenii și fac voluntariat. Nimeni nu-i plătește pentru că examinează sute de dosare”, a spus șefa statului.

Președinta Maia Sandu susține că săptămâna viitoare va mai avea loc un interviu cu Natalia Ursachi, iar ulterior, se va lua o decizie finală.

Comisia mi-a explicat faptul că, la interviu, femeia, pe de-o parte, nici nu și-a recunoscut vina să spună că da s-a întâmplat, dar nici nu a zis că nu-și recunoaște vina. A fost o concluzie a Comisiei care a ținut cont de faptul că ei cred că există riscul de repetare. Acum, părerea mea personală, nefiind judecător sau specialist în domeniu, eu cred că sancțiunea pentru această femeie nu a fost una corectă din start. Chiar dacă este escrocherie pentru 8000 de dolari să se dea 6 ani de închisoare și dincolo noi vedem hoți de miliarde care nici un an încă nu au făcut, transmite un sentiment de injustiție. Dincolo de asta este problema copiilor. Am mai discutat o dată cu Comisia de grațiere. Va mai fi un interviu săptămâna viitoare. Deci, femeia va mai fi invitată la un interviu la Comisia de grațiere. O să vedem ce o să decidă Comisia de grațiere și sper că săptămâna viitoare o să pot să iau o decizie finală”, a declarat Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă.

Pe 12 noiembrie curent, președintele Comisiei pentru problemele grațierii persoanelor condamnate pe lângă președintele R. Moldova, Ion Guzun, a declarat că, la această etapă, nu poate fi recomandată președintei R. Moldova grațierea Nataliei Ursachi, mamă a cinci copii, din motiv că nu a stins datoriile față de partea vătămată și nu și-a recunoscut vina.

În 2020, ZdG a constatat că Natalia Ursachi a împrumutat 2 500 de euro și a luat un automobil BMW 320 de la Vitalie Plugari, un bărbat care plasase pe un site specializat anunțul că își vinde automobilul, nereturnând nici banii, nici bunul mobil.

La 21 decembrie 2018, Judecătoria Drochia a recunoscut-o pe Natalia Ursachi vinovată de escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari, condamnând-o la 8 ani de închisoare în penitenciar pentru femei de tip închis. Judecătoarea Lucia Grădinari a mai hotărât încasarea în beneficiul lui Vitalie Plugari a sumei de 11 200 de euro sau echivalentul acesteia în lei, precum și transmiterea automobilului în posesia acestuia, care se afla „la păstrare” la o altă persoană.

La 25 februarie 2020, Curtea de Apel Bălți a condamnat-o pe femeie la șase ani de închisoare pentru escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari și a obligat-o să restituie suma de 11 200 de euro, dedusă din valoarea mașinii – 8 700 de euro și datoria de 2 500 de euro.

Potrivit decretului președintelui R. MoldovaPetru Lucinschi, din anul 2000, privind aprobarea Regulamentului de examinare a cererilor de graţiere şi de acordare a graţierii individuale condamnaţilor, la examinarea cererilor de graţiere se iau în considerare caracterul şi gradul de pericol social al infracţiunii comise, personalitatea condamnatului, comportamentul, starea civilă, atitudinea lui faţă de cele săvîrşite, partea executată a pedepsei, informaţiile privind repararea prejudiciilor materiale, părerile administraţiei instituţiei penitenciare, precum şi alte circumstanţe ce merită să fie luate în considerare.