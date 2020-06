Preotul din Florești, care a murit în urma complicațiilor provocate de COVID-19, se trata de o simplă răceală: „Nu credea în coronavirus”

Protoiereul Ioan Bîrlădeanu, clericul bisericii „Minunea Sfântului Arhanghel Mihail” din satul Vărvăreuca, raionul Florești, care a decedat la 13 iunie în urma complicațiilor provocate de COVID-19, a fost tratat de o simplă răceală, iar, potrivit spuselor unuia dintre fiii săi, acesta nu credea în existența coronavirusului de tip nou. Autoritățile subliniază că el s-a infectat la o ceremonie religioasă.

Primarul localității Vărvăreuca, Olga Zabica, a precizat că acesta este primul caz de COVID-19 în sat, deoarece „lumea e ascultătoare”. Ea menționează că preotul, care locuia în orașul Florești, a oficiat ultima dată slujbe la 6 și 7 iunie, dar toți au respectat măsurile de prevenire a infecției.

Aceasta a precizat pentru ZdG că 23 de persoane care au fost la slujbe se află acum în carantină.

Protopopul de Florești, Ioan Zîmbreanu, a refuzat să ne spună mai multe detalii.

„Dați-i pace, a decedat părintele, ce atâta scormoliți din urmă? A murit deja preotul, a fost bolnav de multe boli, acum la noi toată țara, toți mor de COVID. Dați-i pace să se odihnească, Dumnezeu să-l ierte, rugați-vă pentru dânsul și iertați-mă și pe mine”, a fost răspunsul lui pentru ZdG.

În familia Bîrlădeanu s-a mai infectat unul dintre fii și nora, precum și părinții acesteia.

Maxim Bîrlădeanu, mezinul, care se află la tratament la domiciliu,povestește pentru ZdG că preotul nu credea în existența coronavirusului de tip nou, crezând că este o simplă răceală. Testul la COVID-19 a fost făcut cu o zi înainte de a deceda, iar despre rezultatul pozitiv a aflat în dimineața zilei de 13 iunie.

El menționează că, la 31 mai, au fost împreună la Mănăstirea Cușelăuca, dar nu crede că de acolo s-au infectat, deoarece au respectat măsurile de protecție.

„Miercuri, pe 3 iunie, au apărut primele simptome. Avea tuse, dar noi credeam că e o simplă răceală. Când îl întrebam ce a pățit, spunea: „ei, tușesc oleacă, o să-mi treacă”. La început utilizam remedii naturiste – lapte fiert, ceaiuri, comprese la piept. Dar starea se agrava.

Apoi, când s-a agravat situația, am sunat la medicul de familie, Angela Boj, care a prescris tratament. De luni am avut și eu febră. Marți am simțit că avem trei persoane febră. Medicul de familie i-a spus că nu vine și a făcut consultație la telefon, a zis să luăm un antibiotic și să bem cât mai mult lichid. I-am spus că are febră și tuse și ea ne-a dat de răceală. El, cu diabet, obezitate și hipertensiune, trebuia să fie internat de urgență, pentru că i se coagula sângele.

Am chemat ambulanța de două ori – miercuri și joi sau vineri. Prima zi au spus că nu au locuri, i-au pus analgin cu dimedrol pentru febră, iar a doua oară ni s-a spus că nu e grav și au mai pus un analgin cu dimedrol. Au spus să rămânem acasă.

A doua zi, vineri dimineață, am făcut test și rezultatele au fost la 11 seara, Angela Boj le-a avut, dar nu ni le-a spus, a doua zi dimineață am sunat și am întrebat rezultatele.

Sâmbătă am vrut să-l duc la Chișinău, aveam rezultatele, am vorbit cu directorul spitalului raional, Valeriu Nichiforciuc, care a spus că nu poate organiza cursă directă la Chișinău, trebuie mai întâi să vină la Florești: „îl spitalizăm, vedem dacă e transportabil, în ce stare se află, după asta îl ducem la Chișinău. L-am dus la spitalul raional, a fost internat în secția de boli infecțioase. Doamne, ce atârnare! Trebuia să fie dus în secția de reanimare. El respira numai 68%. El are diabet de vreo 8 ani, dar spunea că din 1991, se vede că deja creierul lui nu se alimenta deplin cu oxigen. Mi-am dat seama că ceva nu e cum trebuie. Când am ieșit din ambulanță, își pierdea echilibrul. I-au pus aparat la nas cu oxigen, i-au pus o injecție, picurătoare, i-au luat analize, i-a căzut tensiunea.

Reanimatorul a venit tocmai la urmă, după două ore, când se înădușea. Eu îi țineam aparatul, strigam să vină asistentele, îi făceam respirație artificială. Apoi a intrat în comă, când a venit reanimatorul, m-au dat afară și i-au pus aparate, încă mai respira. Iar după o oră au ieșit și mi-au spus că nu l-au putut salva.

Tata nu credea în coronavirus, spunea că e politică. Când a aflat că s-a infectat, a început să creadă. Mască el nu a purtat, vă spun așa cum este. Ei făceau slujbe în trei persoane, nu prea venea lumea.

La înmormântare a fost pus într-un sac de peliculă, sigilat, capacul a fost închis, toți au fost cu măști și mănuși, nu s-a apropiat nimeni, eu nu am fost, pentru că sunt în autoizolare”, a relatat fiul acestuia pentru ZdG.