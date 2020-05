Poveștile a doi pacienți care s-au tratat de COVID-19 și au decis să doneze plasmă pentru cei infectați: „Mă simt obligat să ajut alți oameni”

Au reușit să învingă boala și au decis să ajute cel puțin trei pacienți, infectați cu COVID-19. Este exemplul donatorilor de plasmă sanguină din țara noastră care au răspuns la apelul autorităților din sănătate. Tot mai mulți oameni, care au trecut prin această experiență, se solidarizează cu cei care au nevoie de ajutor. Doi dintre ei sunt Alexandru Comanici și Nicolae Timanovschi. Bărbații de 31 și respectiv 48 de ani, au mers la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui pentru a dona fiecare câte aproximativ 600 de ml de plasmă, care a ajuns la bolnavii aflați între viață și moarte.

10 minute. Atât a fost suficient ca Alexandru Comanici să se infecteze cu noul tip de coronavirus. Bărbatul activează în calitate de felcer la oficiul medical din Bălceana, Hâncești. A fost testat pozitiv după ce a interacționat cu prima femeie care a contractat virusului și care revenise de peste hotare.

„I-am prelevat analizele, i-am verificat temperatura și valorile tensiunii arteriale… Când s-a prezentat la oficiul medical, femeia nu avea nici gripă, nici tuse, nici febră”, afirmă Alexandru Comanici.

Foto: msmps.gov.md/

După patru zile, felcerului i-a apărut febra, iar după ce starea de sănătate i s-a înrăutățit, a chemat ambulanța. Situația a devenit și mai complicată atunci când a aflat că soția sa și cei doi copii, de 8 și 13 ani, sunt infectați.

„Am fost internat la Spitalul de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”. Recunosc, mi-a fost puțin frică, nu știam aproape nimic despre acest virus. Tratamentul a durat 14 zile. Copiii și soția mea sunt bine acum. Nici un membru al familiei nu a avut complicații. M-am simțit puțin vinovat după ce i-am infectat. Dar nici un om nu are imunitate în fața coronavirusului”, spune felcerul.

După 14 zile de tratament și alte 14 zile de izolare, a decis să ajute pacienții în stare gravă și extrem de gravă să se vindece.

„Nu am stat mult pe gânduri. Mă simt bine, consider că am procedat corect. O să mai donez plasmă dacă va fi nevoie. Cred că mulți ezită să facă acest lucru pentru că nu sunt informați și nu știu cât de important poate fi gestul lor. Unora le este frică. Eu am învins boala, am fost mai puternic decât ea, sper că și pacienții care vor primi plasma mea vor reuși. Prin ea le-am transmis o parte din voința și puterea mea”, precizează donatorul.

Și Nicolae Timanovschi este mândru că gestul său va aduce în cel puțin trei familii puțină speranță. Bărbatul s-a vindecat de COVID-19 cu ajutorul medicilor de la Spitalul de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”.

Foto: msmps.gov.md/

„Nu am cuvinte să descriu suportul care mi-a fost oferit și atitudinea lucrătorilor medicali. Îngrijeau de fiecare pacient ca de propriul copil. S-au expus foarte mult. Tratamentul a durat 10 zile. Acum mă simt obligat să ajut alți oameni, în semn de recunoștință pentru toți cei care m-au salvat”, afirmă Nicolae Timanovschi.

Donatorul spune că virusul este nemilos cu vârstnici contaminați care se bucură de fiecare gură de aer ca de un răsărit de soare. Speranța din ochii lor și dorința de a fi din nou alături de familie, l-au motivat să doneze plasmă.

„Eu m-am vindecat ușor, dar știu că tratamentul este foarte complicat pentru vârstnici. Din fericire, soția și copii mei nu s-au infectat pentru că m-am izolat după ce au apărut primele simptome de boală. Am stat separat într-o altă încăpere, soția îmi lăsa mâncarea la ușă și medicamentele. Acum, după ce am donat plasmă, mă simt de parcă aș fi renăscut”, povestește bărbatul.

Cei care deja au donat plasmă speră că gestul lor va fi urmat și de alți pacienți vindecați. Ei spun că atunci când se așteptau mai puțin au primit o nouă lecție de viață. Virusul i-a învățat să privească lumea cu alți ochi, să se bucure de lucruri simple și să se fie mai buni, fără a aștepta ceva în schimb.