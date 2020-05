Poveștile a doi dintre cei mai apreciați asistenți medicali: „Dacă lumea ar înțelege câte eforturi se depun pentru a salva viața unui pacient, ar fi mai responsabilă”

Patru angajați din sistemul medical au fost desemnați drept cei mai apreciați asistenți medicali în 2020. Cei patru asistenți și-au obținut titlul respectiv după ce au fost votați în cadrul unei campanii organizate de platforma Spitale.md.

Ziarul de Gardă a reușit să ia legătura cu doi dintre cei patru câștigători, care ne-au povestit ce valoare are pentru ei munca de asistent medical, cum au îndrăgit această profesie, dar și cum reușesc să fie încrezători în perioada pandemiei și să ofere ajutor celor care au nevoie.

Cele mai multe voturi în cadrul campaniei le-a luat un tânăr care activează în domeniu de trei ani. Este vorba de Cristian Vizir, student în anul III la Facultatea de Medicina nr. 1 a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, dar și asistent medical în Secția de reanimare generală a Institutului de Medicină Urgentă.

Partea cea mai frumoasă a poveștii lui Cristian Vizir e că a îndrăgit această meserie de la mama sa, asistentă medicală și ea, cu care lucrează acum, cot la cot, în aceeași secție. Dragostea pentru medicină o împărtășește și soția lui Cristian Vizir, și ea asistentă medicală, însă pe care nu a mai văzut-o de două luni, aceasta fiind în concediu de maternitate, iar din cauza riscului de infecție, sunt nevoiți să stea la distanță.

„A fost un scop să ajung asistent medical. Mama mea, fiind asistentă medicală, deseori era chemată să acorde ajutor pacienților. Uneori ziua, alteori, noaptea. De cele mai multe ori plecam cu ea. Văzându-i atitudinea față de pacienți, am hotărât să aplic la pacienți”, ne-a povestit tânărul asistent medical, mama căruia activat anterior în raionul Orhei, însă care acum duce grija pacienților alături de fiul ei, în secția de reanimare generală a Institutului de Medicină Urgentă.

Cristian ne-a povestit că la muncă este colegul mamei sale, completându-se unul pe celălalt, și oferindu-și ajutor la nevoie.

În condițiile pandemiei, deși sarcinile sunt aceleași, Cristian ne-a mărturisit că munca a devenit istovitoare în contextul în care numărul de pacienți este mai mare.

„Avem mulți pacienți în stare gravă, care necesită îngrijire maximă. La început, decizia de a rămâne în secție și de a activa a fost destul de grea. Era frica de necunoscut, însă am învins-o și am intrat în zona Covid ca să muncesc cot la cot cu colegii mei. E greu, dar atunci când nu mai pot, știu, totuși, că mai pot un pic. Mă bucur că fac parte din echipa secției de reanimare. Am crescut datorită acestei echipe puternice”, spune asistentul medical, care a început să activeze acum trei ani, după finalizarea Colegiului.