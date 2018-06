Povești şi legende de pe Nistru, adunate într-o carte neobişnuită

O carte de poveşti şi legende de pe Nistru a prins contur la Chişinău. Sunt poveşti cu tâlc, care dezvăluie lumea fabuloasă a patrimoniului istoric şi cultural al R. Moldova. Lucrarea conţine douăzeci de poveşti şi legende culese de la locuitorii satelor Holercani, amplasat pe malul drept al Nistrului, în raionul Dubăsari, şi Tîrnacuca din regiunea separatistă transnistreană.

Cartea „Povești și legende de pe Nistru” a fost editată la inițiativa asociației „Klumea”. Poveștile au fost adunate de la învățătorii, bibliotecarii și locuitorii vârstnici din cele două sate. Apariția editorială mai puțin obișnuită este tradusă concomitent în limbele română și rusă.

„Ne-am dorit să „salvăm” acel patrimoniu nescris până de curând. În tot acest timp cât am adunat istoriile, am realizat că, de fapt, ceea ce ne desparte este râul Nistru, în rest – totul e în capul nostru”, a menționat Nata Albot, cofondatoarea asociației „Klumea”.

Istoriile din carte au fost colectate de jurnalistele Elena Briciuc de la Chișinău și Ina Kireeva din Tiraspol. Cartea a fost ilustrată de Ana Grigorovscaia. „Am făcut zeci de kilometri de drum și am cunoscut o mulțime de oameni deosebiți. Cred că am mai adunat istorii pentru cel puțin încă două cărți. Din 30 de istorii adunate de la Holercani am selectat cu greu doar zece, așa cum era planificat”, spune jurnalista Elena Briciuc.

Prezentarea cărții a avut loc în seara de 21 iunie. Șase persoane publice au citit câte o poveste sau legendă, în limba română sau în limba rusă, așa cum este editată cartea.

„Răsfoind această carte, mi-am adus aminte de ce îmi povesteau bătrânii. Tocmai de asta am ales să citesc la prezentarea cărții legenda „Fetele ascunse”. E o confirmare a faptului că lumea noastră este foarte ingenioasă”, a spus Tamara Berzoi, fostă prezentatoare de radio și televiziune din R. Moldova.

O poveste a citit și jurnalistul Andrei Porubin care este originar din satul Holercani. „Când aveau loc inundații pe Nistru erau inundate puținele case care mai rămăseseră pe malul Nistrului. Atenție. Apa înainta doar până în gardul bisericii, mai departe nu trecea apa. Niciodată nu a fost inundată biserica care pe timpuri era în centrul satului…. Eu am fost în copilărie răsfoind această carte. Mă bucur nespus de mult că o va avea copiii mei și vor ști în ce sat frumos și neobișnuit a copilărit tatăl lor”, a povestit Andrei Porubin. Jurnalistul a ales să citească „Știma Nistrului” care spune povestea lui Laur și Teia.

Povești au mai citit Alina Andronache, Pasha Parfeni, Natalia Morari și Yolka Fliman.

Cartea a fost tipărită în cadrul proiectului „Două maluri, același râu – legende și povești locale”, realizat de asociația „KLumea” în parteneriat cu Primăria Holercani și liderii locali din satul Tîrnăuca din stânga Nistrului, în cadrul Programului „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii”, implementat de PNUD Moldova și finanțat de Uniunea Europeană.

Cartea va fi distribuită gratuit în satele Holercani și Tîrnauca, la Biblioteca Națională, precum și în din 20 de localități în care cu sprijinul Uniunii Europene, în cadrul programului de consolidare a încrederii, au fost renovate grădinițe, școli, centre sociale sau case de cultură.