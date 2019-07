Postul public Moldova 1, sancționat pentru modul în care a reflectat evenimentele din 8-9 iunie

Postul public de televiziune Moldova 1 a fost monitorizat de Consiliului Audiovizualului (CA), după ce membra Olga Guțuțui s-a autosesizat cu privire la modul în care Moldova 1 a reflectat evenimentele din 8 – 9 iunie, atunci când a fost învestit noul Guvern. În urma monitorizării, CA a decis unanim sancționarea Moldova 1 cu avertizare publică.

În cadrul ședinței CA din 2 iulie, Olga Guțuțui a declarat că Moldova 1 nu și-a îndeplinit atribuțiile de furnizor public național și nu a informat cetățenii obiectiv despre evenimentele care au avut loc în perioada 8 – 9 iunie.

„Constat că furnizorul public uită că este în serviciul publicului și este finanțat din banii cetățenilor R. Moldova. Dvs sunteți obligați să informați cetățenii cu privire la evenimentele care au loc în țară. Eu cred că nu ați fost operativi. După mine, nu v-ați îndeplinit atribuțiile de furnizor public național”, a menționat Olga Guțuțui.

Potrivit monitorizării realizate de către Consiliul Audiovizualului, la 8 iunie, Moldova 1 a prezentat o știre cu declarațiile lui Vlad Plahotniuc, în care acesta acuză Blocul ACUM, PSRM și președintele Igor Dodon, de lovitură de stat, fără a fi prezentate însă și pozițiile celor vizați. Respectiv, postul public de televiziune a încălcat Codul Audiovizualului.

De cealaltă parte, Moldova 1 susține că a reacționat obiectiv la evoluțiile din societate, informând operativ cetățenii despre principalele evenimente. Cu referire la știrea în care a fost inclusă declarația lui Vladimir Plahotniuc, Dina Perciu, director al departamentului de știri din cadrul Moldova 1, a menționat că pozițiile celor vizați au fost prezentate în știrile anterioare: „Declarația domnului Plahotniuc a fost reacția la ceea ce se întâmpla în țară”.

În pofida argumentelor aduse de Dina Perciun, membrii Consiliului Audiovizualului au decis în unanimitate sancționarea postului Moldova 1 cu avertizare publică.

La 8 iunie, atunci când avea loc ședința Parlamentului în care a fost aleasă conducerea Legislativului și a fost învestit noul Guvern, la postul public de televiziune erau prezentate emisiuni tematice. Tot atunci, chiar în timpul ședinței, vicepreședintele Parlamentului, Ion Ceban, a transmis o adresare către postul public Moldova 1: „Vă rugăm foarte mult să reveniți în albia normalității și să reflectați ceea ce cu adevărat astăzi în Parlamentul Republicii Moldova, pentru că sunt lucruri cu adevărat importante, dar nu ceea ce faceți și toată murdăria care o dați astăzi pe post”.