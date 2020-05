Post-pandemie: Vocea de aur, de la trecut la viitor

Persoanele în vârstă de peste 63 de ani au interdicția, până la sfârșitul lunii curente, de a se afla în afara domiciliului și în spațiile publice, fără necesitate stringentă. Tamara Berzoi se conformează regulilor și zice că nu vrea să-și pună în pericol viața, chiar dacă izolarea este apăsătoare.

„Eram internată în spital când am observat că medicii erau agitați, iar în fiecare zi mergeau la adunări care durau mai mult timp decât de obicei. Era încă la început, când toți credeam că o să treacă, căci am trecut prin multe. Am revenit acasă. Când am început să privesc știrile, mi-am dat seama că situația e urâtă. Am simțit o teamă, atunci când autoritățile au început să facă zilnic dări de seamă, prezentând cazuri noi de COVID-19”, povestește Tamara Berzoi cum a prins-o pandemia la cei 79 de ani ai săi.

Tamara Berzoi este crainică, iar vocea ei a cucerit milioane de ascultători din mai multe generații, activând peste 35 de ani la radio și TV. Este artistă emerită, artistă a poporului și deține Ordinul de onoare. În prezent, Tamara Berzoi este lectoră superioară de dicție la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a USM.

M-am luat în mâini și mi-am zis că nu sunt doar eu în asemenea situație

Ultima dată și-a văzut colegii de serviciu în prima jumătate a lunii martie. A mers la o ședință cu lectorii, fără să știe că va fi ultima din acest an universitar. În scurt timp, a fost anunțată că procesul educațional a fost suspendat. „Prima săptămână am suportat-o foarte greu, pentru că până acum în fiecare zi undeva mă grăbeam și aveam ceva planificat. Eu sunt gospodina „sovietică” care trebuie să facă de toate, și piață, și serviciu, și casă. Dar mai aveam multe alte lucruri planificate, niște filmări și lansări de cărți. M-am trezit noaptea și m-am întrebat ce-o să fac mai departe. Acolo nu e voie, dincolo tot. Am avut un moment similar cu cutremurul din ‘77. M-am luat în mâini și mi-am zis că nu sunt doar eu în asemenea situație”, mărturisește Tamara Berzoi cu o voce optimistă.

După ce a făcut ordine în conspecte și a scos hainele la soare ca să prindă prospețime, și-a făcut o listă cu activități care ar putea să-i ocupe timpul liber. Ușor a început să se acomodeze la interdicția de a ieși din casă. S-a simțit din nou activă și utilă când fiica a luat-o la ea. „Ea are o mică grădină pe lângă casă. La început am ajutat-o să pună semințe în ghiveci că să facă răsad, apoi am cules frunzele de lobodă pe care le-am împachetat și le-am pus la congelat. La iarnă o să meargă în ciorbă și plăcinte”, susţine dna Berzoi cu entuziasm.

Trebuie să ne împrietenim cu pandemia

Pensionara are o colecție de reviste cu remedii naturiste pe care le-a adunat de-a lungul anilor. O parte le-a cumpărat din România, când mergea în deplasări sau vacanțe, iar altele – din Chișinău. Și-a selectat câteva rețete și deja a reușit să pregătească un sirop din salcâm pentru zilele reci de iarnă. E perioada când Tamara Berzoi își alintă familia cu ceai din vârfuri de pin, frunze de dude și de nuc. „Am strâns cenușă, căci am ars niște crenguțe și mă gândesc să fac niște leșie ca să spăl rufele ca pe timpuri. Ne-am dezmierdat cu soluții și prafuri și am uitat ce ne-a dat natura. Zilele se aseamănă una cu alta. Uneori uit în ce zi a săptămânii sunt. Însă trebuie să ne împrietenim cu pandemia. Dacă anterior mai gustam câte o plăcintă în grabă pe stradă, acum trebuie sa fim disciplinați. Copiii trebuie să fie instruiți zilnic, iar în școli să fie create condiții ca aceștia să aibă posibilitatea să se spele pe mâini cât mai des. Mulți se vor întoarce la vacanțele petrecute în corturi”, consideră crainica.

Tamara Berzoi nu crede că e necesar să iasă din curtea casei. Dar consideră că e timpul să apreciem tot mai mult ceea ce avem și putem pierde. „Îmi este dor de aer și de libertate. Îmi este dor de serviciu, de colegi, de străzile pe care le consideram aglomerate. A fost prea bruscă trecerea de la zilele acelea accelerate la liniștea mortală care parcă ne-a pus între ziua de ieri și ziua de azi”, susţine Tamara Berzoi, vocea celebră a generațiilor care au ascultat radio în R. Moldova.